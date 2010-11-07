Yeşim Ceren Bozoğlu’ndan Drama Dersi

Geniş Aile’nin sevilen karakterlerinden Yeşim Ceren Bozoğlu miniklere drama dersi veriyor. İlk dersler İstanbul Erenköy İlköğretim Okulu 1-c sınıfında verildi ve başka okullarda da devam edecek.

Çocukların dersten ziyade merakla beklediği an ise dizi hakkında yapacakları yorum oldu. Minik izleyiciler “Ulvi Abiye copla vurma, aptal olur” şeklinde bir istekte bulununca keyifli anlar yaşandı. Bozoğlu aynı gün içinde Dersimiz Oyunculuk isimli kitabını da imzalayıp dağıttı.

Yeşim Ceren Bozoğlu, bir sonra ki ay Balıkkesir’deki minik hayranları ile buluşacak.