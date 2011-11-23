Yeşilköy'ün yeni gözdesi ‘Middle Kitchen’

Dünya mutfağının Türkiye’deki lezzet merkezi haline gelen Middle Kitchen’ı yılbaşı telaşı sardı. Yeni yıl için sürpriz hazırlıklar yapan Middle Kitchen, konuklarına bu özel gün için özel lezzetler sunmaya hazırlanıyor.

Yeşilköy Marina’nın muhteşem deniz manzarası eşliğinde yeni yıla geri sayım yapacağımız gecede, Middle Kitchen, damaklarda lezzet şenliği yaşatacak tariflerle konuklarına unutulmaz bir yılbaşı vaad ediyor. Sürpriz etkinlikler ile renklenecek yeni yıl akşamında, sevdiklerinizle beraber, farklı, eğlenceli, leziz ve mutlu bir yılbaşı geçirmek istiyorsanız Middle Kitchen sizleri bekliyor.

Yeşilköy’ün en yeni mekanı olan Middle Kitchen, Marina balıkçılarının arasında, 120’nin üzerinde çeşidi barındıran menüsü ile yeni bir lezzet dünyası kurdu. Seçimleri bir hayli zorlayan menüde, pizzalar, makarnalar, noodle’lar, birbirinden lezzetli hamburger ve özel et çeşitleri, tadına doyum olmaz sandviçler, doyurucu ve göz alıcı kahvaltı menüleri, leziz balık çeşitleri ve özel tarifleri ile hiçbir yerde bulamayacağınız tatlılar yer alıyor.

Lezzet avcılarının yeni durağı olacak olan Middle Kitchen’ın şefi Mahir Çelik’in spesyallerinden baklava hamuruna sarılmış levrek, çıtır sarımsaklı yoğutlu kebap, kestane mantarlı ızgara bonfile, gül lokumlu creme bruleeve, elmalı baklava zıhlaması lezzet severlerin vazgeçilmezi olmaya aday.

Birbirinden özel menüsüyle herkesin damak tadına hitap ediyor

Middle Kitchen formunu korumak isteyenleri de unutmamış. Pizzaya light bir lezzet anlayışı getiren ızgara kepekli ve sebzeli pizza, makarna severlerin light kaçamağı Kepekli penne, ızgara külbastı salatası, ılık antrikot salatası gibi çeşitleri ile hafif kalorili lezzet arayanlar için bire bir.

Muhteşem deniz manzarası eşliğinde yenilen doyurucu ve lezzetli yemeklerin yanında herkes kendi damak zevkine hitap eden alkollü içecekleride bulabiliyor. Muhteşem barı ve geniş içki menüsü ile göz dolduran Middle Kitchen, sadece yemek severlerin değil akşam içkisini büyüleyici bir manzara eşliğinde yudumlamak isteyenlerinde uğrak yeri olacağa benziyor. Kokteyl menüsü ile göz dolduran Middle Kitchen, hazırladığı özel kokteylleri ile farklı tatlar denemeyi sevenlerin uğrak yeri.

Dinamik ve genç bir mekan olan Middle Kitchen, haftanın her günü 09.00 – 01.00 arası, hayattan ve yemekten keyif almayı seven herkese tüm güler yüzüyle kapılarını açıyor.

Adres: Middle Kitchen, İskele Caddesi No:46 Yeşilköy-İST

Tel: 212 663 44 60-61