Yeşilçam'ın Unutulmaz Replikleri Seçildi

Türk filmlerinin en unutulmaz replikleri, sinemalar.com'un yaptığı bir anketle belirlendi. “Sizce en unutulmaz Türk filmi repliği hangisi?” ve “En güzel Kemal Sunal repliği hangisi?” başlıkları altında yapılan anketlere toplam 8140 kişi katılırken en sevilen replikler Hababam Sınıfı ve Kibar Feyzo filmlerinden geldi.

Katılımcıların oy kullandığı anketlerde “Sizce en unutulmaz Türk filmi repliği hangisi?” sorusuna 5000, “En güzel Kemal Sunal repliği hangisi?” sorusuna ise 3140 kişi cevap verdi. İşte, hafızalarımızda yer edinen film replikleri...

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