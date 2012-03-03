Yeşilçam’ın 21 inatçı kadını bir arada!

Dünya Kadınlar Günü'ne özel evlerinde, en doğal halleriyle poz veren, Yeşilçam’ın 21 inatçı kadınının fotoğrafları, “Yeşilçam’ın Kadınları” sergisi ile 8 Mart 2012’de İstanbul Bahçeşehir Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Yeşilçam’ın akıllarda yer etmiş, günümüze kadar başarılarını taşımış, birbirinden inatçı 21 kadını, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel objektif karşısına geçti.

Evlerinde en doğal halleriyle poz veren kadın sanatçıların isimleri şöyle:

Ayla Algan, Demet Akbağ, Devlet Devrim, Fatma Karanfil, Füsun Demirel, Gülsen Tuncer, Lale Belkıs, Macide Tanır, Mine Soley, Nazan Adalı, Nedret Güvenç, Nilüfer Aydan, Uğur Kıvılcım, Ülkü Ülker, Seden Kızıltunç, Serra Yılmaz, Suna Selen, Suzan Avcı, Şerif Sezer, Tulu Çizgen ve Tomris Oğuzalp.

'21 inatçı kadın' konseptiyle hazırlanan proje, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Yeşilçam'ın Kadınları" adıyla İstanbul Bahçeşehir Kültür Merkezi'nde fotoğrafların öznesi olan sanatçıların da katılımıyla sergilenecek.

Sergide fotoğrafı yer alan bazı sanatçılar Dünya Kadınlar Günü nedeniyle küçük bir söyleşi de gerçekleştirecek ve kadın hakları konusunda ne düşündüklerini katılımcılarla paylaşacak. Sergi açılışı Melihat Gülses konseriyle sona erecek.

Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi: Gölet Mevkii, Bahçeşehir, BAŞAKŞEHİR / İstanbul