ODTÜ Kuzey Kıbrıs’ın, bu yıl yedincisi düzenlenen “Yılın Yeşil Beyni” uluslararası proje yarışmasına 5 Ocak 2018 tarihinde başlayan başvurular için son başvuru süresi uzatıldı. Başvurular 1 Haziran 2018’de sona erecek. Yarışma; Dünyamızın 21. yüzyıldaki en önemli ihtiyaçlarına çözüm üretmek amacıyla Orta Doğu’da kurulmuş özel bir akademik program olan ODTÜ KKK Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Sistemleri Yüksek Lisans Programı çalışmaları sonucunda 2017'de kurulan Sürdürülebilirlik Merkezi (SürMer) tarafından düzenleniyor. Yarışmanın düzenlendiği 6 yıl boyunca, sayısız ülkeden katılımcılar ve dereceye girenler, toplam 40.500 Euro ödül ve Kuzey Kıbrıs gezisi kazandı.

YEŞİL BEYİNLER SU VE GÜNEŞLE DEĞİL, BİLGİ VE ÇABA İLE YETİŞİYOR!

Yılın Yeşil Beyni yarışması, yaşamsal üçlü olarak da nitelendirilen çevre, enerji ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği konularında farkındalığı artırmak ve geliştirmek amacıyla düzenleniyor. 2018 yılında Garanti Bankasının tanıtım desteğiyle, yarışma lise ve üniversite öğrencilerine yönelik iki kategoride yapılıyor. Yarışmanın sonunda alanın önde gelen araştırmacılarından oluşan seçici jüri her kategori için ilk üçe giren projeleri belirliyor. 1 Haziran 2018 tarihinde sona erecek başvurular, sadece internetten yapılıyor.

Bu yıl KKTC Cumhurbaşkanlığının final organizasyonundaki desteği ile güçlenen yarışmada her iki kategoride finale kalan beşer takım, projelerini, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunda Ekim ayında sunacak.

Bu yıl “Yeşil Beyinler Su ve Güneşle Yetişmiyor!” sloganı ile yola çıkan yarışma dünyanın iyi geleceğini kuracak yeşil beyinlerin ancak bilgi, çaba ve özveri ile ortaya çıkacağını vurguluyor ve tüm dünyadan lise ve üniversite öğrencilerini sürdürülebilir fikirlerini projeye dönüştürmeye davet ediyor.

HER COĞRAFYADAN ARTAN BAŞVURU

2012 yılından bu yana gerçekleştirilen yarışmada, 2016’da 24 farklı ülkeden 328 başvuruyla rekor kırıldı. Yarışmaya bugüne kadar, Fransa’dan, Çin’e; Ruanda’dan, Vietnam’a; Hindistan’dan, Endonezya’ya kadar, çeşitli ülkelerden takımlar katıldı.

Yarışma, tüm dünyadan öğrencilere, dünyayı daha yeşil bir yer haline getirmek için katkı sunmaları ve bilimsel yaratıcılıklarını sergilemeleri açısından büyük bir fırsat sunuyor. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Sistemleri Yüksek Lisans Programı koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Carter Mandrik yarışmayla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Dereceye giren öğrenciler ödül kazanmanın yanı sıra çevrenin korunmasına da katkıda bulunacaklar. Yılın Yeşil Beyni yarışması öğrencilerin hayatlarını değiştirmekle kalmayacak, dünyayı da dönüştürecek. Yarışma, katılımcı öğrencilerin ve okulların tanınırlığını artıracak ve daha sürdürülebilir bir dünya için fırsat sunacak. Sürdürülebilirlik, her birimiz için oldukça yüksek öneme sahip bir kavram.”

1 Haziran 2018 tarihinde sona erecek başvuruların ardından jürilerin değerlendirme süreci başlayacak.

