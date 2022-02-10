Yerleşme kanaması nedir, nasıl olur? Adet kanaması ile yerleşme kanaması arasındaki farklar

Bazı kadınlar yerleşme kanaması yaşamazlar ve diğerleri bunu fark etmezler. Yerleşme kanamasını hafif bir süre için karıştırmak da mümkündür. Yerleşme kanamasında hamile olduğunuzu fark etmeyebilirsiniz. Bu da bebeğin doğum tarihini belirlerken hatalara yol açabilir. Peki, yerleşme kanaması nedir, nasıl anlaşılır? İşte yerleşme kanaması ile ilgili bilgiler...

Yerleşme kanaması nedir?

Yerleşme kanaması - tipik olarak, gebe kaldıktan yaklaşık 10 ila 14 gün sonra meydana gelen az miktarda hafif lekelenme veya kanama olarak tanımlanır. Bu da uzmanlar tarafından normal karşılanır.

Adet kanaması yerleşme kanamasından nasıl ayırt edilir?

Yerleşme kanamasının döllenmiş yumurtanın rahmin iç tabakasına yapışmasıyla meydana geldiği düşünülmektedir. Yerleşme kanaması genellikle adet döneminin olmasını beklediğiniz zaman civarında meydana gelir. Ancak yerleşme kanaması adet kanamasından daha hafiftir.

Yerleşme kanaması kendi kendine durur ve tedavi gerektirmez. Hamilelik sırasında herhangi bir vajinal kanama veya vajinal kanama konusunda endişeleriniz varsa, sağlık uzmanınıza başvurun.



Adet kanaması ve yerleşme kanaması arasındaki farklar

Semptomlar yanılabilecek kadar benzer olabileceğinden, insanların yerleşme kanaması ile normal adet kanaması arasındaki farkı bilmeleri zor olabilir.

İşte bazı önemli farklılıklar...

Adet kanaması dönemi

Normal adet görme tipik olarak 8 günden az sürer ve yaşa göre değişir.

Kanama genellikle ağır başlar ve sona doğru hafifler.

Adet döneminize kanamadan önce olabilen ve birkaç gün sürebilen şiddetli rahim krampları eşlik edebilir.

Yerleşme kanaması

Genellikle 24 ila 48 saatten fazla sürmez

Kanama genellikle çok hafiftir

Çok daha hafif (veya var olmayan) rahim krampları

Yerleşme kanaması belirtileri

Yerleşme kanaması ile ilişkili en yaygın semptom, tipik olarak birkaç gün süren hafif kanamadır.

Diğer semptomların çoğu, adet döneminiz sırasında veya hamileliğinizin ilk üç ayında yaşayabileceğiniz belirtilere benzer olabilir. Bunlar:

Ruh hali değişimi

Mide bulantısı

Baş ağrısı

Sırt ağrısı

Hafif kramplar

Hassas veya şişmiş göğüsler

Ne zaman doktora görünmeli?

Yerleşme kanaması genellikle endişe kaynağı olmasa da aşağıdaki gibi belirtiler yaşarsanız doktorunuzla konuşmalısınız: