Gebe kalmaya hazırlanan ya da yeni gebelik yaşayan anne adayları, yerleşme kanaması sorunlarının altında yatan nedenleri merak ediyorlar. Gebelikte kimi zaman problemlere yol açabiliyor. Bu nedenle gebeliğin en başından itibaren yerleşme kanamasının teşhis ve tedavisine önem verilmesi gereklidir. Peki, Yerleşme kanaması nasıl, ne zaman olur?

Yerleşme kanaması (üstüne görme) nedir?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Banu Kumbak Aygün, yerleşme kanaması ile ilgili şu detayları veriyor;

Yerleşme kanaması, halk arasında ‘üstüne görme’ olarak ifade edilen, regl döneminden 2-5 gün önce başlayan, leke tarzında, pembe ya da kahverengi kanamalara denir.

Yerleşme kanaması nasıl olur?

Embriyo, yumurta ve spermin tüplerde birleşmesi yani döllenme sonrası rahime doğru yol alır ve rahim duvarı kalınlaşmış halde iken embriyo rahime tutunur. Bu tutunma esnasında rahim iç tabakası fazlası ile kalınlaşır. Yoğun salgı içeren ve kanlanması artmış durumda olduğundan embriyo tutunurken bazen bu tabakadan hafif pembe ya da kahverengi kan gelir. Embriyonun yerleşmesi esnasında salgı ile karışık kan dışarıya akabilir ve bu da ‘embriyonun rahime tutunma kanaması’ olarak ifade edilir.

Yerleşme kanaması ne zaman olur?

Bu kanamanın özelliği beklenmedik bir zamanda yani regl döneminden 2-5 gün önce, reglden farklı vasıfta, kahverengi ya da pembe, az miktarda ve daha kısa süreli, 1-3 gün sadece leke leke ve azalarak devam etmesidir. Çoğunlukla ped kullanmaya bile gerek yoktur. Zaten hasta da regl döneminden farklı bir durum olduğunun farkına varır.

Yerleşme kanamasında ne zaman doktora görünmeli?

Sıklıkla bu kanamalar ağrısızdır. Bir diğer önemli nokta kanamanın giderek azalmasının gerektiği, eğer kanama artıyorsa ya da beraberinde ağrı ya da sancı oluyorsa mutlaka doktora başvurulması gerektiğidir.

Yerleşme kanaması denen olur, ne kadar sürer?

Kendiliğinden olan bir gebelikte beklenen reglden birkaç gün önce pembe veya kahverengi leke gelir, birkaç gün sonra kesilir ve adet gecikir. Adet gecikince yapılan kanda gebelik testinde gebelik tespit edilir. Fakat bu gebelikler ultrasonografi ile gebelik kesesi görülene kadar takip edilmelidir, nadiren kimyasal gebelik ya da dış gebelik ile de karşılaşılabilir. Diğer yandan idrarda gebelik testi erken dönemde gebeliği tespit edemeyebilir, bu nedenle gebelik testi mutlaka kanda yapılmalıdır.

Tüp bebek tedavisi yapılan kadınlarda gebelik testi gününden birkaç gün önce kahverengi kırmızı kanama olabilir. Bu durum gebeliğin olmayacağına yorulabilir ve hasta tedavi sonucunun olumsuz olduğunu zannederek üzülebilir. Bu gibi durumlarda öncelikle kullandığı ilaçları gözden geçiririz ve mümkünse progesteron desteğini artırırız. Eğer kanama 1-2 gün içerisinde kesilmez ya da kırmızı, yoğun, ped kirletir tarzda kanamaya dönüşürse hemen kanda gebelik testi yaparız. Öte yandan leke kesilir ise gebelik testi gününü bekleriz ve günü geldiğinde kanda gebelik testi yaparız.