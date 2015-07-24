Yepyeni, neşeli ve esprili bir marka…

T.ease Wear Project’in eğlenceli ve esprili tişörtleri ve atletleri www.teasewearproject.com sitesinde, Lidyana’da, Lunapark Shop ve Çeşme Fly-Inn beach içerisinde yer alan Gang Stores’ta satışa sunuluyor.

T.ease Wear Project herhangi bir kıyafet markası olmanın ötesinde bir giyim projesi olmayı hedefliyor. Giyinilen kıyafetlere ve dolayısı ile de hayata espri, neşe ve keyif katma amacı ile yaratılan marka çeşitli sloganlar ve renkli illüstrasyonlar ile başarıya ulaşıyor.

Sade parçalar çeşitli illüstrasyon ve sloganlar ile dikkat çekici bir hal alıyorlar…

Yaşamın kendisinden etkilenen ve bundan ilham alan T.ease Wear Project bir giyim projesi. İnsanların ihtiyaçlarını anlıyor ve bunlara esprili bir dille cevap veriyor. Her şey ile rahatlıkla kombin edilebilecek sade parçaları, üzerlerinde oldukça düşünülmüş, emek harcanmış illüstrasyon ve sloganlar ile süsleyerek hem giyenin hem de görenin yüzünü güldüren oldukça da yaratıcı mesajlar içeriyor.

Yüksek kumaş kalitesi ile rahatlığı da ön planda tutan marka, yaz kış demeden vazgeçilmez olmayı hedefliyor.

Lidyana’da, Lunapark Shop ve Çeşme Fly-Inn Beach’te yer alan Gang Stores’ta satışa sunulan tişörtler ve atletler dolaplarda yerlerini almaya başladı.