MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Yaşam Haberleri Etkinlikler Haberleri Yepyeni, neşeli ve esprili bir marka…
GeriEtkinlikler Yepyeni, neşeli ve esprili bir marka…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Etkinlikler
Son Güncelleme:

Yepyeni, neşeli ve esprili bir marka…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yepyeni, neşeli ve esprili bir marka…
Abone Olgoogle-news

Bu tişörtlere bayılacaksınız!

T.ease Wear Project’in eğlenceli ve esprili tişörtleri ve atletleri www.teasewearproject.com sitesinde, Lidyana’da, Lunapark Shop ve Çeşme Fly-Inn beach içerisinde yer alan Gang Stores’ta satışa sunuluyor.

Yepyeni, neşeli ve esprili bir marka…

T.ease Wear Project herhangi bir kıyafet markası olmanın ötesinde bir giyim projesi olmayı hedefliyor. Giyinilen kıyafetlere ve dolayısı ile de hayata espri, neşe ve keyif katma amacı ile yaratılan marka çeşitli sloganlar ve renkli illüstrasyonlar ile başarıya ulaşıyor.

Sade parçalar çeşitli illüstrasyon ve sloganlar ile dikkat çekici bir hal alıyorlar…

Yaşamın kendisinden etkilenen ve bundan ilham alan T.ease Wear Project bir giyim projesi. İnsanların ihtiyaçlarını anlıyor ve bunlara esprili bir dille cevap veriyor. Her şey ile rahatlıkla kombin edilebilecek sade parçaları, üzerlerinde oldukça düşünülmüş, emek harcanmış illüstrasyon ve sloganlar ile süsleyerek hem giyenin hem de görenin yüzünü güldüren oldukça da yaratıcı mesajlar içeriyor.

Yepyeni, neşeli ve esprili bir marka…

Yüksek kumaş kalitesi ile rahatlığı da ön planda tutan marka, yaz kış demeden vazgeçilmez olmayı hedefliyor.

Lidyana’da, Lunapark Shop ve Çeşme Fly-Inn Beach’te yer alan Gang Stores’ta satışa sunulan tişörtler ve atletler dolaplarda yerlerini almaya başladı.

Yepyeni, neşeli ve esprili bir marka…

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle