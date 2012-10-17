Yenilenen dedeman.com’dan çifte fırsat!

Türkiye'nin en yaygın oteller zinciri Dedeman Hotels & Resorts International’ın kurumsal web sitesi yenilendi. Yeni web sitesinin açılışını kutlamak amacıyla Dedeman misafirlerine, “2 kat Miles&Smiles mili” ve “2 kat Dedeman Loyal Club puanı” fırsatları sunuluyor.

Dedeman.com, Türkiye'nin lider dijital ajansları arasında yer alan, ulusal ve uluslararası birçok ödüle sahip olan Gri Creative tarafından modernize edilerek ve yeni teknik standartlara uyumlu hale getirilerek yenilendi.

Geleneksel Dedeman misafirperverliği ile hizmet veren Dedeman Hotels & Resorts International misafirlerine yeni web sitesi ile daha kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı ve bilgi erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Dedeman.com, Dedeman Oteller Zinciri’nde faaliyet gösteren 15 oteli ile ilgili bilgi almak isteyen ziyaretçilerin sıkılmadan gezip istedikleri bilgiye kolayca ulaşabilecekleri bir tasarımda hazırlandı. Yenilenen web sitesinde, bant genişliklerinin de artmasının getirdiği avantajla, daha büyük görseller ve daha modern bir tasarım yaklaşımı kullanıldı. En yaygın kullanılan sosyal medya siteleri olan Facebook, Twitter, Foursquare ve Youtube ile entegrasyon web sitesi üzerinden sağlandı. Yenilenen web sitesinin bir ayrıcalığı da akıllı telefon ve mobil cihazlardan siteye bağlanabilmeyi ve sitedeki bannerları rahatlıkla görebilmeyi sağlayan yeni programlama dili ile yazılmış olması. Dedeman misafirleri, bu sayede her zaman ve her yerde siteye ulaşma imkanına sahip oluyor.

“Keşfedecek çok yer, çok Dedeman var” sloganıyla misafirlerini yurt içi ve yurt dışında farklı şehirlerde ağırlayan Dedeman Hotels & Resorts International’ın yeni web sitesinin açılışını kutlamak amacıyla misafirlerine iki güzel teklifi var. 31 Aralık 2012 tarihine kadar, 15 otelinden birine, her ikisi de yenilenen dedeman.com veya 444 43 36'dan rezervasyon yaptıranlara, hem "2 kat Miles & Smiles mili" hem de "2 kat Dedeman Loyal Club puanı" kazanma fırsatı sunuluyor.

www.dedeman.com.tr