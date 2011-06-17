Yeniköy'de Bir İtalyan Dondurmacısı

İstanbul tutkunu Floransalı Elena Pallotta, gerçek İtalyan dondurmasını (gelato) Mua Gelatieri d’Italia ile Türkiye’ye getirerek, ilk dükkânını Yeniköy’de açtı. Markanın adı, İtalyanlar’ın güzel bir lezzet karşısında, parmak uçlarını dudaklarına götürerek yaptıkları öpücük sesi “Mua”dan geliyor.

Yeniköy’de boğazın mavisine bakan 40 metrekarelik Mua Gelatieri d’Italia, kullanılan doğal malzemeler ile “Mastri Gelatieri Fiorentini’nin, yani Floransa’lı dondurma ustalarının geleneğini devam ettiriyor. Gelato, sadece 3-4 gün dayandığı için her gün taze üretiliyor. Üretim mekanın içinde yapılıyor ve imalathaneyi ayıran cam sayesinde dondurmanın nasıl yapıldığını yoldan geçenler bile görebiliyorlar. Tüm dükkan tasarımı ve ürünler, neşelendirmeyi ve şımartmayı hedefliyor. Yeniköy’ün İtalyan Gelateri’sinin dekorasyonunda ahşap ve cam gibi malzemeler ile eğlenceli fuşya rengi, doğallığın yanında dondurmanın neşesini de vurgulamak için seçildi.

Mua Gelatieri d’Italia’da, en iyi dondurmayı yaratmak için yalnızca doğal ve yerel ürünler kullanıyor. Bu sebeple mekanda hiçbir zaman ananaslı dondurma bulunmuyor. Ürünlerin taze olması ve gerçek meyve tatlarını yansıtması için her mevsime özel dondurmalar üretiliyor. Her sabah taze meyve seçmek için gereken zaman ayrılıyor ve olgun mevsim meyveleri alınıyor. İşte bu yüzden yazın çilekli dondurmada, çileğin gerçek tadı alınıyor. Ayrıca kakao, fıstık ve fındıklar da pazarda bulunan en iyi ürünler arasından özenle seçiliyor. Aynı zamanda dondurmalarda hiçbir doğal olmayan katkı maddesi de kullanılmıyor.

