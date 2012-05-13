Yenidoğan fotoğrafları sergisi Palladium AVM’de!

Moriz Fotoğrafçılık’ın gencecik ve pırıl pırıl fotoğraf aşıkları Gözde Oral ve Yasemin Koçbıyık’a ait yenidoğan fotoğrafları sergisi Palladium Alışveriş Merkezi’nde! 41 adet fotoğraftan oluşan sergi, 11-20 Mayıs tarihleri arasında görülebilir.

11-20 Mayıs tarihleri arasında Palladium Alışveriş Merkezi’ndeki “41 Kere Maşallah” sloganıyla 41 adet yenidoğan fotoğrafından oluşan sergiye herkes davetli! Sergi fotoğrafları; kokusu fotoğraflardan bile hissedilecek kadar minikken, anne karnındaki kıvrımlarını henüz kaybetmemişken, ilk 15 gün içinde çekilen fotoğraflardan oluşuyor.

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Yenidoğan fotoğrafları nasıl çekiliyor?

Gözde Oral ve Yasemin Koçbıyık fotoğraf çekimi sürecini şu cümlelerle anlatıyor:

Çekimler tabi ki anne karnından sonra bebek için en güvenli yerde, annesinin yanında, evinde oluyor. Yaklaşık 3-4 saatlik bir çekim süremiz bulunuyor. Fotoğraflarımızda flaş kullanmadığımızdan evin en uygun ışık alan odasında küçük bir stüdyo kuruyoruz ve çekim öncesinde odayı bebeğimiz için uygun sıcaklığa getirmek için fanımız ile ısıtıyoruz. Bebeğin keyfinin yerinde olması, henüz doğum yapmış ve çok hassas duygularla bebeğinin üzerine titreyen annenin bize güvenmesi, dünyaya henüz gelmiş ve bağışıklık sistemi daha güçlenmemiş bebek için tüm hijyenin sağlanması çok önemli. Bu konuda çok hassas davranıyoruz. Ayrıca çekimlerde kullanılan tüm berelerin tasarımı bizlere aittir. Türkiye’de berelerin tasarımını yapan ve konsept dahilinde çeken ilk firma olmanın gururunu yaşıyoruz.”

Yer: Palladium Alışveriş Merkezi

Adres: Barbaros Mah. Halk Cad. No: 8-B Ataşehir/İST.