Yenidoğan fotoğrafçılığı hakkında merak edilenler

Yeğeninin doğumundan etkilenerek doğum fotoğrafları çekmeye başlayan Feride Kabuk, inşaat mühendisliğinden yenidoğan fotoğrafçılığına uzanan hikayesini bizlerle paylaştı.

Yenidoğan fotoğrafçısı olmak nasıl aklınıza geldi? Neden düğün fotoğrafçılığı değil de doğum, yenidoğan fotoğrafçısı oldunuz?

Bir liman inşaatında inşaat mühendisi olarak çalışırken yaptığım şeyin beni mutlu etmediğini fark ettim. Bir ömrün sevmediğin bir işi yaparak geçmesinin mümkün olmadığını kendime tekrarlamam ile başladı her şey. Bu delilik gibi geliyor çoğu insana çünkü üniversite sınavı, dört yıl mühendisliğe verilen emek, sonunda diploma, üstüne üstlük büyük bir projede dört yıl mesleki tecrübe elinin tersi ile itilecek şeyler değil. Tüm bunlardan vazgeçtim. Bence asıl delilik sevmediğin bir işte devam etmek. İnşaat mühendisliği için verdiğim tüm yıllar bugünüme, şimdiki halime çok katkı sağladı aslında. Neyi daha iyi ve severek yapabildiğimi buldurdu, yani fotoğrafçılığı. Fotoğrafçılık, uzay gibi ve içinde sonsuz kategorilerde galaksiler var. Doğum fotoğrafçılığını seçmemin sebebi ise yeğenim. Onun doğumuna girdim, fotoğraflarını çektim ve bu deneyimin her bir anına aşık oldum. Sonrasında bilgisayar başında o özel anların tüm detaylarını nakış gibi işleyerek, bitirdiğim her bir fotoğrafa bakarken “işte bu, ben başka bir işle uğraşmak istemiyorum” dedim kendime.

Yenidoğan fotoğrafçılığı için özel bir eğitim aldınız mı, bu konuda kendinizi nasıl geliştiriyorsunuz?

Kendimi bildim bileli iyi bir gözlemciyim. Annemin sakladığı, 2,5 yaşımda çizdiğim bir resim var. İnsanlar var resimde; burun, ağız, göz yerlerine daireler karalamışım. Gözlem yeteneği fotoğrafçının temel taşlarından biridir. Ben işte bundan güç alıyorum, fotoğrafçılık yıllardır tutku ile yaptığım en kuvvetli hobimdi. Şimdi de işim. İnsan eğitimini almadığı bir şeyi mesleği haline getirebiliyorsa iyi olduğuna güveniyor demektir.

“İNSAN GERÇEKTEN SEVDİĞİ BİR ŞEYE HİLE KATMAZ”

Diğer doğum fotoğrafçılarından farkınız nedir?

Diğerlerinden farkımı fotoğraflarıma baktığınızda gözünüz içten içe size söyler. Ben bunu anlatmaya kalksam komik duruma düşerim. Büyük sevgiyle yapılan işlerin orijinal olacağına inanıyorum çünkü her insan kendine özgüdür ve insan gerçekten sevdiği bir şeye hile katamaz; içinde nasılsa işinde de öyledir. Bu kaç fotoğrafçıdan farkımdır bilemem ama ben bu işi çok seviyorum.

Çekim için belli bir yaş sınırınız var mı?

Aslında bebeğin yaşı ile ilgili bir sınır yok. Aile ne zaman isterse yapılabilir. Mesela doğduktan hemen sonraki çekimlerde bir mucizeyi çekiyor hissine kapılıyorsunuz, büyüleniyorsunuz. Birinci yaş çekimleri ise çok keyifli oluyor. Bebek bilinçli mimiklerini kazanmış oluyor ve o anları yakalamak harika sonuçlar elde ettiriyor.

Çekim yaparken yeni doğan bebeklerin rahatsız olmaması için nasıl önlemler alıyorsunuz?

Bebekler ilk birkaç ay fotoğraf makinesinin flaşına zamanında tepki verip gözlerini zamanında kırpamazlar. Bu da gözlerine zarar verir. Bu yüzden çekimlerimde hiç flaş kullanmıyorum. Uyutulup bezi bağlanmış bir bebek zaten çekimden rahatsız olmaz, uykusuna devam eder. Bu nedenle flaş kullanmama hassasiyeti dışında ekstra bir önlem almaya gerek duymuyorum.

“PLANLI ÇALIŞMAK ÖNEMLİ”

Çekim gününden ne kadar süre önce size başvurmaları gerekiyor?

Her işte olduğu gibi planlı olmak mühim. Çekimi Birkaç ay öncesinden planıma ekleyebileceğim şekilde çalışmayı benimsedim. Fakat bazen tatlı telaşın arasında fotoğraf insanların aklına son anda gelebiliyor. Bu nedenle aile telefon açıp benimle çalışmak istediğini söylediğinde mümkün olduğunca zor durumda bırakmamaya çalışıyorum. Doğum ertesi gün dahi olsa, öncesinden o güne planlı işim yoksa işi alıyorum.

Çekim sırasında ne tür aksesuarlar kullanıyorsunuz? Ailenin istediği özel aksesuarlarla çekim yapabiliyor musunuz?

Doğum fotoğrafları çekerken herhangi bir aksesuar kullanmıyorum. Bebeğin istemsiz mimikleri, minicik elleri, ayakları, parmakları sıradan bir battaniye üzerinde bile bir sanat eserine dönüşüyor.

Buna karşın yenidoğan fotoğraflarında aksesuarlı çekim talep edilirse bebeğin cinsiyetine ve ailenin tercihine göre kostümler, battaniyeler, çeşitli renklerde tüller, saç bantları, oyuncaklar, çiçekler ya da aile ne hazırladıysa o aksesuarlar ile çekimi gerçekleştiriyorum.

“YEĞENİMİN DOĞUMU BU İŞE BAŞLAMAMDA ETKİLİ OLDU”

Çekimler ne kadar sürüyor?

Hamilelik çekimleri yaklaşık 2 saat sürüyor. Doğum çekimlerinde doğum ne kadar sürerse, bir aile ferdi gibi her aşamasında yanlarında oluyorum ve anne ile bebeğin buluşmasından sonra en az 1 saat daha yanlarında kalıyorum. Yenidoğan çekimleri 2-3 saat, yaş günü çekimleri ise yaklaşık 4 saat sürüyor.

Çekimlerin ortlama fiyatları ne kadar oluyor?

Ailelerin talepleri sabit olmadığı gibi ben de sabit bir fiyattan söz edemem. Ancak pakete dahil olan hizmetlere göre 500TL-1000TL arasında değişen bir fiyat yelpazesinden bahsetmek mümkün.

Çekimler bittikten ne kadar süre sonra fotoğraflar aileye teslim ediliyor?

Fotoğraf çekimi bittikten hemen sonra fotoğrafların ayıklanması ve düzenlenmesi işlemine başlıyorum. Paralel şekilde albümü tasarlıyorum. Ailenin seçtiği boyutlarda posterleri tasarlıyorum ve bilgisayardaki işim bittiğinde albümün tüm sayfalarını aileye mail atıyorum. Teslim süresi, baskı onayı alabilmek için aile ile girdiğim mail trafiğinin hızına göre bir hafta ile üç hafta arasında değişebiliyor.

Bugüne kadar karşılaştığınız en ilginç, sizi en çok etkileyen çekim deneyiminiz hangisiydi?

Tabii ki yeğenimin doğumu. Onun ilk sesi ve ilk nefesi… O ağlıyordu, ben ağlıyordum bir yandan da fotoğraflarını çekiyordum. Beni öyle etkiledi ki bu işe başladım.

Röportaj: Bihter Tabak