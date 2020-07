Yenidoğan bebek fotoğrafları bu sergide!

Türkiye’de yenidoğan fotoğrafçılığı konusunda yepyeni bir pencere açan Nur Ölçer, henüz 10 günlük olan bebeklerin fotoğraflarını çekti ve onları Uyuyan Güzeller Fotoğraf Sergisi’nde bir araya getirdi. Sergi, Avusturya Lisesi’nde 28 Nisan–11 Mayıs tarihleri arasında görülebilir.

Nur Ölçer, Uyuyan Güzeller Fotoğraf Sergisi’ndeki fotoğraflarında, henüz 10 günlük olan bebeklerin bir daha geri gelmeyecek, tekrar yaşanmayacak o tatlı anlarını ölümsüzleştirdi. Fotoğrafları, bebekler mışıl mışıl uyurken çektiği için sanatçı onları ‘Uyuyan Güzeller’ diye adlandırıyor. Nur Ölçer sizleri, bebeklerin en saf, en doğal ve en masum halleriyle tanışmaya davet ediyor.

[fotogaleri=434]

Nur Ölçer ‘Uyuyan Güzeller’ projesi kapsamında Unicef’in ‘Hayat Veren Hediyeler’ine de sürekli bir kaynak yaratarak güzel bir sosyal sorumlulukprojesi de yürütüyor. Sanatçı, projesini söyle anlatıyor:

‘’Fotoğrafını çektiğim bebekler çok şanslılar, sağlıklı koşullarda dünyaya geliyorlar, gerekli sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek imkanlara sahipler. Ancak dünyada her bebek aynı koşullara sahip değil. Bu nedenle Unicef aracılığı ile fotoğrafını çektiğim her bebek adına dünyanın her tarafından, ihtiyacı olan bebek ve çocuklara yaşamak ve yaşamlarını değiştirmek üzere ihtiyaç duydukları hediyeler gönderiliyor.’’

Sergi Açılışı: 28 Nisan 2012 (Cumartesi 14.00)

Yer: Avusturya Lisesi

Adres: Kartçınar Sokak. No:2 Karaköy, İstanbul

Tel: 0212-313-49-00