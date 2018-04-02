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"Yeniden Doğuş" resim sergisi
2016 Yılında Meme kanserine yakalanan, zorlu tedavi süreçlerinin ardından sanatla hayata tutunan bir sanatçının yeniden doğuş hikayesidir bu sergi. kurtuluşun, azmin, savaşın, umudun eserleri...
Aynur Uğurlu tarafından 7 Nisan 2018 Saat:14.00'de açılacak olan "Yeniden Doğuş" sergisinin açılışını onurlandırmanızı diliyoruz.
Sergi Açılış:7 Nisan 2018 Saat 14:00
Sergi Süresi: 7-21 Nisan 2018
Yer: Bostanlı Ege Fırın
Şehitler Bulvarı No:34 Bostanlı / İZMİR
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