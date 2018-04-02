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"Yeniden Doğuş" resim sergisi

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"Yeniden Doğuş" resim sergisi
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2016 Yılında Meme kanserine yakalanan, zorlu tedavi süreçlerinin ardından sanatla hayata tutunan bir sanatçının yeniden doğuş hikayesidir bu sergi. kurtuluşun, azmin, savaşın, umudun eserleri...

Yeniden Doğuş resim sergisi

Aynur Uğurlu tarafından 7 Nisan 2018 Saat:14.00'de açılacak olan "Yeniden Doğuş" sergisinin açılışını onurlandırmanızı diliyoruz.

Yeniden Doğuş resim sergisi

Sergi Açılış:7 Nisan 2018 Saat 14:00

Sergi Süresi: 7-21 Nisan 2018

Yer: Bostanlı Ege Fırın

Şehitler Bulvarı No:34 Bostanlı / İZMİR

Yeniden Doğuş resim sergisi

Yeniden Doğuş resim sergisi

Yeniden Doğuş resim sergisi

Yeniden Doğuş resim sergisi

Yeniden Doğuş resim sergisi

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