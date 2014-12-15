Yeni yılı Hard Rock Cafe İstanbul’da karşılayın

Karaoke Gecesi, Ladies Night ve Happy Hour gibi değişik etkinlikler gerçekleştiren Hard Rock Cafe İstanbul, yılbaşı için de bir program yaptı. Sürprizlerle ve müzikle dolu bir gece bir gece sizi bekliyor!

Yılbaşı Partisinin kapıları 21:30’da açılacak. Eğlence yılbaşı yemeği ile başlayacak ve 04:00'da son bulacak. Program boyunca sınırsız içki sizleri bekliyor. Gecede coverları ile dikkat çeken ‘Yabancı Değiliz’ grubu sahne alacak. Ayrıca DJ TUGK gece boyunca eğlencenize eşlik edecek. Eğlencelerin vazgeçilmezi olan yılbaşı aksesuarları ve 2015 için geri sayım anı da programın detayları arasında yer alıyor. Yepyeni bir yılı kesintisiz müzik ve hard rock ruhuyla karşılamak isterseniz, rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın!

Tarih: 31 Aralık 2014

Saat: 21:30 – 04:00

Rezervasyon gereklidir. 0212 244 67 38/39

