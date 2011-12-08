Yeni yıldan ne diliyorsunuz?

Geride kalan yıl için “Acısıyla tatlısıyla geçti” denir ama 2011 yılı Türkiye için daha çok acıyla geçti.

24 şehit haberiyle savaşın acısı yaşanırken, 23 Ekim tarihinde Van’ı yerle bir eden deprem çok sayıda can ve mal kaybına neden oldu. Suikastlar, ani ölümler, çözüme ulaşmayan cinayetler ve ardı arkası kesilmeyen soruşturmalar gündemde kendine yer buldu.

Tüm bunların yanı sıra 2011 yılında elbette eğlenceli şeyler de oldu. İngiltere’deki kraliyet düğünü tüm dünyayı ekrana kilitledi, haftalarca konuşuldu. Birçok ünlü ismin yanında yüzlerce aile bebeklerine kavuştu. Televizyon dünyasında ise Öyle Bir Geçer Zaman ki ve Muhteşem Yüzyıl bu yıla damgasını vuran diziler oldu.

Biz 2012 yılında yaşadığımız tüm felaketlerin geride kalmasını, mutlu, gerçek barışın hakim olduğu, huzurlu ve bol kazançlı bir yıl diliyoruz. Peki, sizin 2012 yılından beklentileriniz neler?