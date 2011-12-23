Yeni yıldan en fazla beklenen dilek!

Herkesin yeni yıl ile birlikte klasikleşen farklı farklı dilekleri olur. Hürriyet Aile olarak 2012 yılından neler beklendiğini merak ettik ve siz değerli okuyucularımıza sorduk. Peki, sonuçlar nasıl çıktı dersiniz?

Hürriyet Aile okurlarından %21 oy oranı ile gelen en öncelikli istek yeni yılın sağlık getirmesi. Ardından çok az bir farkla ekonomik sıkıntıdan kurtulmayı dileyen %20’lik kesim geliyor ve “para”yı seçiyor. %16 oy oranı ile ise üçüncü sırayı “huzur” alıyor.

İlk üçü sağlık, para ve huzur oluştururken ardından %12 aşk, %10 mutluluk, %8 çocuk, %7 evlilik ve %5 oy oranı ile kariyer geliyor.

Peki, tüm bunların dışında 2012 yılı için başka neler diliyorsunuz?