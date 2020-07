Yeni yılda Toçev'den anlamlı kampanya!

17 yıldır okuma istekli çocuklara hak ettikleri eğitim koşullarını sağlayan ve onlara eğitim hayatları boyunca maddi-manevi destek veren TOÇEV’in yılbaşı alternatifleriyle sevdiklerinize anlamlı hediyeler sunmanın ayrıcalığını yaşayın. Bir yandan sevdiklerinizi mutlu ederken bir yandan da “okumak her çocuğun hakkıdır” ilkesiyle çalışmalarını sürdüren TOÇEV’e destek olabilirsiniz.

Toçev Kupası: TOÇEV için özel olarak tasarlanan kupalar Porland’ın desteğiyle üretildi. Sevimli çocuk figürleriyle tasarlanan bu kupayı çok seveceksiniz. Fiyatı: 15 TL.

Toçev Tohum Kart: Tohum kart, toprağa ekildiğinde çiçekler açan, ağaçlar çıkan, el yapımı, yazılabilir, baskı uygulanabilir kartlardır. Tohum kartın içinde 12 çeşit çiçek ve çam ağacı tohumu bulunur. %100 geri dönüşümlü, %100 çevre, doğa, toprak dostu ve el yapımıdır. Tohum kartı gönderdiğiniz kişi, özel mesajları okuduktan sonra, set içindeki hediye saksıya tohum kartı diker ve sadece sulayarak, çiçek ve ağaçların yeşermesini sağlar.

Tohum kartla hem bir çocuğumuzun bir aylık eğitimine destek olmuş hem de birbirinden güzel rengarenk çiçeklerin ve ağaçların yetişmesine imkan sağlamış olursunuz. Kurumunuz veya siz, defalarca ve ömür boyu hatırlanırsınız. Mesaj kartı özel olarak tasarlanmaktadır. Fiyatı: 60 TL.

Toçev Tohumlu Kalem: Biyolojik olarak doğada çözünen bioplastik hammaddeden, geri dönüştürülmüş kağıt ve toksit madde içermeyen mürekkepten üretilen kalemlerin kapağında batı ladin tohumu bulunur. Tohumları toprağa diktiğinizde ladin ağaçlarının yeşermesine imkan sağlamış olursunuz. Tohumlu kalem ile hem doğaya hem de eğitime katkı sağlayın. Fiyatı: 5 TL.

Biz Şarkımızı Seçtik "Joy Selection" CD’si: Ünlü isimlerin seçtiği şarkılardan oluşan CD'mizi severek dinleyeceksiniz. Fiyatı: 15 TL

• Ebru Uygun - Always on My Mind - Elvis Presley

• Mehmet Y. Yılmaz - Dance Me To The End of Love - Leonard Cohen

• Alinur Velidedeoğlu - Don't Let Me Be Misunderstood - Nina Simone

• Güneri Cıvaoğlu - Histoire D'un Amour (Historia De Un Amor) - Cyrius

• Nasuh Mahruki - One More Cup of Coffee - Bob Dylan

• Elif Dağdeviren - What a Wonderful World - Tony Bennett

• Filiz Akın - Besame Mucho - Cesaria Evora

• Nilüfer - No Volvere - Gipsy Kings

• Ediz Hun - Lady - Kenny Rogers

• Cemil İpekçi - Les Hommes Qui Passent - Patrica Kaas

• Ece Şükan - No Ordinary Love - Sade

• Beyazıt Öztürk - Et Si Tu N'Existais - Joe Dassin

• Tan Sağtürk - Black Orpheus - Tom Grant

• Bennu Gerede - Everybody Here Wants You - Jeff Buckley

• Şebnem Dönmez - My Funny Valentine - Chet Baker

Toçev tişörtleri: Cengiz Abazoğlu’nun tasarladığı, ADL’nin ürettiği ve sattığı üç ayrı renkteki tişörtlerimizle bir yandan çocuklarımıza destek olurken bir yandan da sevdiklerinize şık bir hediye almış olursunuz. Fiyatı: 39,90 TL

Toçev yılbaşı kartları: Çok özel fotoğraflarımızla sizin için özel olarak tasarlanacak yılbaşı kartlarıyla sevdiklerinize unutmadığınızı hatırlatın. Fiyatı: Siparişe göre belirlenir.

Eğitime çikolatalı destek

Yılbaşı hem tatlı bir hediye alın hem de çocuklarımıza destek olun. El yapımı özel çikolata markası Butterfly’dan alacağınız her Kids Kutu Çikolata TOÇEV çocuklarının eğitimine destek demek. Dilerseniz bir kutu ile destek olun. İsterseniz de 5 kutu alarak bir çocuğun bir aylık eğitim masrafını karşılayın. Fiyatı: 50 TL

