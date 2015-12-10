Yeni yılda kendinize yeni bir dil armağan edin

İngilizce bilmiyorsanız, amaçlarınıza ulaşırken mutlaka bir yerde tıkanma yaşayacaksınız. Ayrıca İngilizce öğrenmek için geç kalırsanız, telafisi olmayan yollara giriş yapabilirsiniz.

NEDEN İNGİLİZCE?

Bu sorunun cevabı çok basit; çünkü İngilizce dünyada ortak olarak kullanılan bir dil. Böylece geçerliliği de devasa boyutlarda. Dünyanın her yerinde, iletişiminizi güçlü kılmanızı sağlayacak dil İngilizcedir. Bu yüzden İngilizce eğitiminizi gelecekle ilgili planlarınıza başlamadan tamamlamanızda fayda var.

İNGİLİZCENİZİ GELİŞTİRMEK İÇİN “TALK ENGLİSH NOW”

Şimdi İngilizcenizi geliştirmek için artık konforunuzdan ve zamanınızdan ödün vermenize gerek yok. Çünkü Talk English Now İngilizce Eğitim Seti ne zaman ne de mekan kısıtlaması dinliyor. Tamamen sizin günlük programınıza, yaşam şeklinize göre uyum sağlar ve İngilizce öğretmenine ulaşılması en kolay ve en pratik eğitim sistemidir. Talk English Now sayesinde iyi bir eğitim almak için artık yollara düşmenize gerek yok, en kaliteli dersler ayağınıza kadar geliyor. Ne trafik sıkıntısı çekersiniz, ne derse yetişme derdi ne de bulunduğunuz şehirde kaliteli bir kurs bulma telaşı içine girersiniz. Bunun yerine, kahvenizi elinize alır, en rahat koltuğunuza uzanır ve derse bağlanırsınız. Gün gelir sınıfınız yazlığınızın bahçesi olur, gün gelir arkadaşınızın evi. İhtiyacınız olan tek şey internet.

DERS KAÇIRMA SORUNU YOK

2010 yılında Türkiye’de başlanan proje içinde şimdiye kadar 35000 canlı ders yapıldı ve devam ediyor. Gerçek öğretmenler ile yapılan dersler için bu sayı kendi alanında bir rekordur. Yapılan tüm dersler kayıt edildiği için ders kaçırma sorunuda ortadan kalkar.

10 Aralık 2015 ten itibaren, itibaren D&R mağazalarından satın alabilirsiniz Talk English Now’a şimdi daha kolay ulaşabilirsiniz, üstelik 7” tablette yanında hediye!