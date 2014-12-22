Yeni yıla yeşillikler içinde girin!

Yılbaşında aynı yerlere gitmekten sıkıldıysanız yeşillikler içindeki Dalyan Club bu seneki tercihiniz olabilir. Tarihi taş binada, zengin menüsüyle İstanbul’un en köklü kulüplerinden biri olan Dalyan Club yılbaşında sizleri bekliyor.

Göksel Sönmezocak ve orkestrasının sahne alacağı gecede Türk pop müziği şarkıları ile eğlenceye doyacaksınız. Usta şeflerin hazırlayacağı özel tatlarda, geceyi renklendirecek yılbaşı şarkılarına eşlik edecek. Yılbaşı menüsü; kabak çiçeği dolması, dere otlu fava, humus, radika kavurması üzerinde İskenderun karidesi, haydari, somon füme rulosu gibi yemeklerle başlıyor. Gece, manda yoğurdu ile sunulan yaban otlu kıymalı saray böreği ile devam edecek. Ana yemeklerde geleneksel hindi tandır ile yaban mantarlı bulgur risottosu nar ekşili bahçe salatası ile ikram ediliyor. Çok özel tatlı ve meyve sunumları ile devam edecek gecenin sonunda şefin misafirlere bir sürprizi olacak. Geceyi şefin özel terbiyeli kuzu gerdan çorbası ya da süzme mercimek çorbası ile bitirecek konuklar unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşayacak.

Dalyan Club çocukları unutmadı!

Yılbaşı akşamını çocuklarıyla birlikte geçirmek isteyen aileleri de düşünen Dalyan Club, çocuklar için de bir menu ve eğlence hazırladı. Domates çorbası, çıtır tavuk parçaları, patatesli misket kroketler, börek, şişte köfte ve mozaik pasta gibi çocukların en sevdiği yiyeceklerden oluşan menünün yanı sıra eğlencede sınırsız. Çocuklar kendilerine ayrılan alanda palyaçolar, Noel Baba ile yarışmalar, yüz boyama, pinyata patlatma gibi en sevdikleri oyunları oynayabilecekler.