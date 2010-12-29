Yeni Yıla Via Hotel’de Girin!

Via Hotel, yılbaşı akşamı misafirlerini sürprizlerle karşılıyor. İstanbul Orkestrası’nın müthiş ezgilerinin ve eşsiz lezzetlerinin sunulacağı geceye katılanlara çekilişe özel hediyeler de dağıtılacak.

İstanbul Anadolu Yakasının yeni beş yıldızlı oteli Via Hotel, yılbaşı gecesi program hazırlığı içinde olanlara eğlencesi bol, bütçesi uygun eşsiz alternatifler sunuyor. Yılbaşı gecesi İstanbul Orkestrası’nın program yapacağı Via Hotel’in özel yılbaşı paketinde eşsiz lezzetlerden oluşan gala yemeği, limitsiz yerli içki ve konaklama imkanı yer alıyor.

Yılbaşında VIA Hotel’de eğlence sınırsız!

Via Hotel, yılbaşı gecesinde misafirlerini sınırsız eğlence ve eşsiz lezzetlerle taçlandırıyor. İstanbul Orkestrası’nın ezgileriyle doruğa çıkacak eğlence programı; DJ performansıyla devam edecek. Ünlü Executive Chef’s Levent Aslan’ın hazırlayacağı birbirinden lezzetli mönülerden oluşan gala yemeği ve limitsiz yerli içkinin de dahil olduğu paket çok uygun fiyatlarla!

Yeni yıl hediyesi VIA Hotel’den!

Via Hotel’de yeni yılı karşılayanları sürprizler de bekliyor! Geceye katılan 111 şanslı misafir yapılacak çekilişle birbirinden güzel hediyelerin sahibi oluyor. 10 günlük fitness ve sauna kullanımından havuz ve hamama, özel masaj paketinden konaklama imkânlarına farklı hediyelerin dağıtılacağı gecede şans Via Hotel misafirlerinin yanında yer alacak.

Geceyi Via Hotel’de geçirmek isteyenler için de özel yılbaşı konaklamalı paket sunuluyor. Limitsiz yerli içkili gala yemeği, yılbaşı gecesi otelin delux odalarında konaklama ve 1 Ocak sabahı yılbaşı brunch’ını kapsayan konaklamalı paket fiyatı ve daha fazlası için www.viahotel.com.tr adresine tıklamanız yeterli olacaktır.