Yeni yıla unutulmaz bir başlangıç

Yılbaşında Holiday Inn Istanbul Airport Hotel’i tercih edenler 2013’yi Türk müziğinin sevgi adamı, sevilen sesi Murat Göğebakan ile karşılayacak.

Holiday Inn Istanbul Airport Hotel, zengin mutfağı ve maksimum eğlence anlayışıyla yılbaşı eğlencesinde farklılığını ortaya koyuyor. Türk müziğinin sevgi adamı Murat Göğebakan’nin muhteşem performansı ile konuklarına farklı ve keyifli bir yılbaşı gecesi sunmaya hazırlanan Holiday Inn Istanbul Airport Hotel, sabahın ilk ışıklarına kadar sürecek yılbaşı programı ile yeni yıla eğlenerek girmek isteyenleri bekliyor.

Eşsiz yılbaşı mönüsü ve limitsiz yerli içki servisinden oluşan 2013 yılbaşı yemeğinde zengin lezzetleri tadabilirsiniz. Holiday Inn Istanbul Airport Hotel’in Balo salonu’nda, aileniz ve dostlarınızla, Murat Göğebakan’nin muhteşem performansı eşliğinde, unutamayacağınız bir yılbaşı sizleri bekliyor. Eğer çocuklarım ne olacak diye düşünüyorsanız hiç merak etmeyin, onlar için hazırlanmış özel gösteri palyaço ve eğlenceler ile özel olarak ağırlanacak.

Yılbaşının vazgeçilmez eğlencesi çekilişi unutmayan Holiday Inn Istanbul Airport Hotel birbirinden değerli hediyelerinin yanı sıra bir şanslıyı da Bodrum’da bulunan Sundance Suites Hotel’de tatil hediye ediyor.

Yılbaşı Menüsü

Akdeniz çanağı meze kombinasyonu

Norveç somon füme, hummus , patlıcan salatası, ezine koyun peyniri,eski kaşar, acılı ezme,kestaneli lahana sarma, haydari, domates, salatalık

İçli köfte, mini paçanga ve albondıgas düeti

Meşe külünde fırınlanmış hindi palazı

Ankara keşkek ve istiridye mantarı üzerinde, törn sebzeler ve rossini sos ile

Trio parfe & çikolatalı ganaj dome

kestane, kaysı, vişne üçlemesi çikolatalı ganaj ile

Çay & Kahve

Gece sonunda işkembe çorbası

Rezervasyon Tel: 0212 604 15 15