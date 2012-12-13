Yeni yıla girerken yetenekler keşfediliyor!

Trump Towers Mall bu yıl çocuk misafirlerine unutamayacakları bir yılbaşı deneyimi yaşatıyor. Birbirinden yaratıcı atölye çalışmalarıyla Trump Towers Mall’da tüm çocuklar yeni yıla girerken yeteneklerini keşfediyor.

15 – 30 Aralık tarihleri arasında Trump Towers Mall’u ziyaret edecek çocuklar, Yaratıcı Çocuklar Derneği’nin Türkiye genelindeki 300 okulun katılımıyla gerçekleştireceği birbirinden keyifli etkinliklerle eğlenceli dakikalar geçirecek. Trump Towers Mall ve yeni yıl kutlamaları çerçevesinde çocuklar, 19 farklı atölye çalışması ile karikatür atölyesinden müzik ve drama etkinliklerine, yeni yıl takıları atölyesinden müzik dinletilerine kadar birçok alanda eğlenceli organizasyonlara imza atacaklar.

Kültürel ve kamusal mekanlarda çocukların yeteneklerini keşfederek yaratıcılıklarını geliştirmek amacıyla kurulan Yaratıcı Çocuklar Derneği, Trump Towers Mall’da 3 hafta boyunca birbirinden yaratıcı atölye çalışmaları ile çocuklara unutamayacakları bir yeni yıl armağanı verecek.

B3 Katı’nda, alanında uzmanlaşmış eğitmenler eşliğinde düzenlenecek atölyelerin ilki 15 – 16 Aralık tarihinde saat 11:00 – 16:50 arasında gerçekleşecek. Çocuklar “Yeni Yıl” konseptli takı atölyesi, müzik aletleri ve ritim atölyesi, fotoğraf çerçeve atölyesi, baskı atölyesi gibi birçok etkinliğe katılarak gizli kalmış yeteneklerini gün ışığına çıkaracak.

www.yaraticicocuklardernegi.org