Yeni yıla Cevahir'de girin!

Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Cevahir, iki özel show ile ziyaretçilerinin yeni yıl coşkusuna ortak olacak. Cevahir AVM, yılbaşı aktiviteleri kapsamında uluslararası iki gösteriyi İstanbul halkı ile buluşturacak.

Bünyesindeki 280 mağazanın ziyaretçilerine sunduğu yenilikler ve indirim fırsatlarıyla yeni yıl alışverişinin cazibe merkezi olan İstanbul Cevahir AVM, sürprizleriyle de şaşırtacak.

Kar küresi içinde muhteşem bir dans gösterisi; Snow Globe. 21-22 Aralık tarihlerinde Cevahir AVM’de sergilenecek show izleyenleri adeta hayal dünyasına götürecek. Snow Globe, 21 Aralık’ta 17:00 –18:00 ve 19:00 saatlerinde; 22 Aralık’ta ise 14:00, 15:00 ve 16:00 saatlerinde etkinlik alanında sahnelenecek.

Efsanevi akrobasi gösterisi “Çin Masalı” da Cevahir AVM’de İstanbul halkına keyifli saatler yaşatacak. "Çin Ulusal Akrobasi Topluluğu", bilinen fizik kurallarını alt üst eden ve gittikleri her ülkede hayranlıkla izlenen gösterilerini Cevahir AVM ziyaretçileri için de sahneleyecek. İstanbullular, 30 Aralık’ta; saat 15:00 ve 20:00 olmak üzere iki seans olarak sahnelenecek Çin Masalı’nı nefeslerini tutarak izleyecek.

Cevahir AVM’de alışveriş keyfi

İstanbul konseptli yeni imaj kampanyasıyla dikkatleri çeken Cevahir AVM, heyecanla beklenen yeni yılı yenilenerek karşılamak isteyenlere ya da sevdikleri için hediye arayanlara gönüllerince alışveriş yapabilecekleri keyifli bir ortam yaratıyor. AVM’de; ayakkabıdan çantaya, aksesuardan mutfak eşyasına, spor malzemelerinden oyuncuğa kadar 7’den 77’ye herkese hitap eden sayısız ürünü bulmak mümkün. Alışveriş yaparken yorulanlar ise, şık mekanların konforlu ortamında mola verip farklı lezzetlerin tadına varabilir…

www.istanbulcevahir.com