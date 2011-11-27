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“Yeni Yıl” sinemalarda!

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“Yeni Yıl” sinemalarda!
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Sıcacık bir yılbaşı filmi.

Yönetmenliğini, yapımcılığını ve senaristliğini Bent Hamer’in üstlendiği, başrollerinde Arianit Berisha, Sany Lesmeister ve Nadja Soukup’un rol aldığı “Yeni Yıl (Home For Christmas)” 25 Kasım 2011’de vizyona girdi.

O’Horten ve Factotum’un yönetmeni iki yıllık aradan sonra acı-tatlı, sıcak ve duygusal hikâyelerden örülü bir dramla beyazperdeye dönüyor. Noel arifesinde küçük bir Norveç kasabasında, renkli Kuzey Işıkları’nın altında karların arasından eve dönmek için çabalayan insanları görürüz.

Herkesin başka bir Noel hassasiyetiyle meşgul olduğu kasaba halkından çeşitli isimlerin (Doktor Knut, arkadaşı Paul, öğrenci Thomas, metres Karin, ayyaş Jordan) yolları mizah ve trajedi, şefkat ve çaresizlik, bağışlama ve umut, doğum ve ölümle dolu, birbiriyle iç içe geçen öykülerde kesişecektir.

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