Yeni yıl heyecanı Aqua Florya’da!

Aqua Florya, yeni yıl eğlenceleri ve sürprizli alışveriş partisiyle büyülüyor… New Year Fashion Show eşliğinde Nur Yerlitaş ve Özge Ulusoy ile yılbaşı modasının konuşulacağı, Cirque du Soleil dansçılarından Erika’nın ilk defa sergileyeceği dans şovu ve Ozan Doğulu’nun DJ performansıyla yeni yıla keyifle girmek isteyenler 15 Aralık Cumartesi günü Aqua Florya’da buluşacak!

Avrupa’nın deniz manzaralı ilk Alışveriş ve Yaşam Merkezi Aqua Florya, 15 Aralık Cumartesi akşamı, görkemli şovlar eşliğinde yılbaşı heyecanını ve coşkusunu ziyaretçilerine yaşatacak. 15 Aralık Cumartesi günü geç saatlere kadar açık olacak Aqua Florya’da, saat 21:30 itibariyle başlayacak olan yılın en heyecan verici ve sürprizli alışveriş eğlencesinde, Nur Yerlitaş ve Özge Ulusoy ile yılbaşı şıklığı üzerine konuşulurken görkemli bir Fashion Show eşliğinde mankenler sunum yapacak. Dünyaca ünlü dans grubu Cirque du Soleil’in dansçılarından Erika, ilk defa sergileyeceği dans şovu ile Aqua Florya ziyaretçilerini büyüleyecek. Saat 24:00 itibariyle DJ kabinine girecek olan Ozan Doğulu’nun keyifli performansları ile eğlence geç saatlere kadar hız kesmeden devam edecek.

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