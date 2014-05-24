Yeni Türkü’den müzik şöleni!

Yeni Türkü, duygu yüklü besteleri ve muhteşem yorumlarıyla seslendirdiği şarkıları içinizde hissettirecek. Sevilen grup şarkılarını Jolly Joker İstanbul’da sizler için seslendirecek.

Şimdi ve Sonra... Yeni Türkü...

Adını albümde bir şarkı olarak yer alan Yılmaz Erdoğan’ın Ankara şiirinin dizelerinden alan yeni albüm, 10 yeni Yeni Türkü şarkısı içeriyor. Albümün çıkış parçası Böyle Gitmez, Cengiz Onural ve Derya Köroğlu imzalı... Şarkı, radyolarda ve TTNet Müzik platformunda dinleyiciyle buluştu.

Derya Köroğlu, Erkin Hadimoğlu, Serdar Barçın ve Furkan Bilgi hem yepyeni şarkılar hem de klasik Yeni Türkü repertuvarı ile sahnede olacak.

Yer: Jolly Joker, İstanbul

Tarih: 31 Mayıs 2014

Saat: 22:00

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