MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Yaşam Haberleri Etkinlikler Haberleri Yeni Türkü, 4 Ekim'de Tudors Arena'da!
GeriEtkinlikler Yeni Türkü, 4 Ekim'de Tudors Arena'da!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Etkinlikler
Son Güncelleme:

Yeni Türkü, 4 Ekim'de Tudors Arena'da!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeni Türkü, 4 Ekim'de Tudors Arena'da!
Abone Olgoogle-news

Grubun yeni şarkıları sevenleri ile buluşuyor.

Yeni Türkü, 4 Ekim’de Antalya Tudors Arena’da sevenleri ile buluşuyor. Sevilen şarkılarını seslendirecek grup, hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti çektirmeye hazırlanıyor.

Adını albümde bir şarkı olarak yer alan Yılmaz Erdoğan’ın “Ankara” şiirinin dizelerinden alan yeni albüm, 10 yeni “Yeni Türkü” şarkısı içeriyor. Albümün çıkış parçası “Böyle Gitmez”, Cengiz Onural ve Derya Köroğlu imzalı. Şarkı radyolarda ve TTNet Müzik platformunda dinleyiciyle buluşmaya başladı.

Derya Köroğlu, Erkin Hadimoğlu, Serdar Barçın ve Furkan Bilgi hem yepyeni şarkılar hem de klasik Yeni Türkü repertuarı ile sahnede olacak.

Biletler Biletix'te!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle