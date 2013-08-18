Yeni Türkü, 4 Ekim'de Tudors Arena'da!

Yeni Türkü, 4 Ekim’de Antalya Tudors Arena’da sevenleri ile buluşuyor. Sevilen şarkılarını seslendirecek grup, hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti çektirmeye hazırlanıyor.

Adını albümde bir şarkı olarak yer alan Yılmaz Erdoğan’ın “Ankara” şiirinin dizelerinden alan yeni albüm, 10 yeni “Yeni Türkü” şarkısı içeriyor. Albümün çıkış parçası “Böyle Gitmez”, Cengiz Onural ve Derya Köroğlu imzalı. Şarkı radyolarda ve TTNet Müzik platformunda dinleyiciyle buluşmaya başladı.

Derya Köroğlu, Erkin Hadimoğlu, Serdar Barçın ve Furkan Bilgi hem yepyeni şarkılar hem de klasik Yeni Türkü repertuarı ile sahnede olacak.

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