Yeni Tatlar Armoni'de!

Günün yoğunluğundan kaçıp, dünya lezzetlerini bir arada bulunduran Armoni Restaurant da farklı lezzetleri tadabilirsiniz. Dinlendirici ortamıyla dikkat çeken Armoni Restaurant aynı zamanda terası ile açık havada yemek yeme zevkinide sunuyor.



Sıcak bir atmosferde birbirinden leziz yemek alternatifleri sunan Armoni Restaurant, size benzersiz bir lezzet deneyimi yaşatacak. Öğle yemeğinde iş stresinden uzaklaşmak, alışverişe mola vermek ya da iş toplantınızı güzel bir yemek eşliğinde gerçekleştirmek istiyorsanız mutlaka Şişli Plaza’nın giriş katında hizmet veren Armoni Restaurant’a uğrayın.

Yarattığı ortam ve tasarım detaylarıyla da dikkat çeken Armoni Restaurant’ın mimari konsepti Ongun & Çağlayan Mimarlık tarafından gerçekleştirildi. Çok şık, ferah ve modern bir şekilde tasarlanan Armoni Restaurant, terası ile açık havada yemek yeme zevkini de sunuyor. Yüksek oturma kapasitesi sayesinde 180 kişi aynı anda dünya mutfağının farklı lezzetlerini tadabiliyor. Restoran, pazar günleri hariç her gün sabah 07.00’den akşam 19.00’a kadar açık. Self servis şeklinde hizmet veren Armoni Restaurant’ta her türlü ödeme seçeneği de mevcut.

Armoni'den Dört Dörtlük Cafe Hizmeti

Birbirinden farklı lezzetleri en iyi hizmet kalitesiyle sunma hedefinde olan Armoni Restaurant, Sodexo’nun global ve yerel hizmet deneyiminden hareketle, her damak zevkine hitap eden farklı mönüsüyle yeni konuklarını bekliyor. Her gün değişen geleneksel lezzetlerden fast fooda, salata köşesinden pizza köşesine, ızgara köşesinden makarna köşesine kadar her türlü seçenek de mevcut. Restoranda ayrıca her sabah zengin bir kahvaltı servisi de sunuluyor. Armoni Restaurant, aynı zamanda zengin tatlı ve içecek mönüsüyle de konuklarına gün boyunca cafe hizmeti de verecek.

Yeni Şubeler Açılacak

Armoni Restaurant’ın Türkiye’de ve dünyada Sodexo açısından önemli bir aşama olduğunu vurgulayan Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Eşref Hamamcıoğlu, ‘’Yerinde hizmet yönetimi anlayışıyla sektörün tam kalbinde yer alıyoruz. Tüketici trendleri de farklı bir aşamaya gittiği için hizmetlerimizi perakende segmentine taşımaya karar verdik. Geniş bir kitleye hitap eden restoranımızda bugüne kadar edindiğimiz tecrübelerimizi birebir paylaşmış olacağız. Burada ortalama bir mönünün fiyatı 15 TL’yi geçmeyecek. Amacımız tüketicinin farklı beklentilerini karşılamak ve onlara kaliteli hizmet vermek. En kısa zamanda Armoni’nin başarılı olacağına ve yenilerinin geleceğine inanıyoruz. 2011 ortasında ise ikinci bir restoranı şimdiden planlıyoruz“ dedi.

Adres: Teşvikiye Mah. Maçka Caddesi No: 39 Şişli

Tel: 0 212 233 91 97