Yeni sınav sistemi, çocukları nasıl etkileyecek?

Geçtiğimiz günlerde Millî Eğitim Bakanlığı, “Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi” ile ilgili yeni modelini açıkladı. Yeni modelde sınav sistemi değişiyor.

VİTAMİN, YENİ MODELİN TEMEL DEĞİŞİKLERİNİN TAMAMINI KARŞILAYACAK VE ÖĞRENCİLERE AVANTAJ SAĞLAYACAK ÇÖZÜMLERE SAHİP. VİTAMİN’LE DÜZENLİ ÇALIŞAN ÖĞRENCİLER, SINAVLARA HER ZAMAN HAZIR OLACAKLAR.

Peki yeni sınav sistemi nasıl olacak?

Bu yıl, sadece 8. sınıflarda uygulanacak sistemde, merkezi yazılılar 6 dersten yapılacak. Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersleri, merkezi değerlendirme sistemi kapsamında olacak. Merkezi değerlendirmeler, iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere yapılacak.

Sınavlar, iki okul gününe yayılacak. O günlerde okullar tatil edilecek. Öğrenciler, kendi okullarında sınava girecekler. Öğretmenler, sınav günü farklı okulda görevlendirilecekler.

Açık uçlu sorular geliyor

Yeni sınav sisteminde, sorular çoktan seçmeli 4 seçenekli olacak. 4 yanlışın 1 doğruyu götürme devri de tarihe karışıyor. Bu noktada, sınav sistemindeki önemli bir değişiklik ön plana çıkıyor. MEB, ileride sınavların, açık uçlu soruları da içerecek hale getirilmesini planlıyor.

Liselere yerleştirmelerde 6, 7 ve 8.sınıf yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının yüzde 30'u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının yüzde 70'inin toplamı kullanılacak. Bu hesaplama ile yerleştirme puanı oluşacak.

Yıl sonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yıl sonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puan olacak.

Yeni modelin kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri

Kısa vadede merkezi sistem kalkıyor. Öğrencilerin okul ve sınıf kazanımları ön plana çıkıyor.

Orta vadede test sınavları yerine klasik açık uçlu sorularla ve tabletlerden yararlanarak ve açık uçlu yazılı sınavlarla yerleştirme yapılması planlanıyor.

Uzun vadede sadece eğitim öğretim sürecinin değil, öğrencilerin sosyal, sanatsal ve sportif etkinliklerinin değerlendirildiği bu özelliklerin yerleştirmeye de katkı sağlayacağı bir sistem kurgulanacak.

2013-2014’de yerleştirme mantığında dershanelere (okullara alternatif) ihtiyaç duyulmayacak. Öğrenciler, sosyal, sanatsal ve spor aktivitelerine daha fazla vakit ayırabilecekler. Arkadaşlarıyla daha çok vakit geçirebilecekler.

Anlayarak öğrenen ve düzenli ders çalışan mutlu olacak

Yeni sistemde başarılı olmanın sırrı; anlayarak öğrenmekten ve düzenli ders çalışmaktan geçiyor. Yeni sistemde merkezi sınavlar, sıkça yapılacağı için öğrencilerin, ders çalışırken okula paralel zengin içeriklere sık tekrarlara ihtiyacı olacak. Bu anlamda da dijital eğitim ürünleri ön plana çıkıyor. Öğrencilere, etkileşimli, görsel anlatımlarla keşfederek, deneyerek ve sorgulayarak öğrenmelerine yönelik içerik sunan dijital eğitim ürünlerinde; öğrencilerin kendilerini değerlendirebilecekleri performans sistemleri de bulunuyor.