Yeni sezonun iddialı yapımları

Bu sezonda birçok yeni ve iddialı yapım seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Buğra Gülsoy, Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy, Gamze Özçelik gibi isimler yeni dizileriyle ekranlar olacak. İşte sezonun yeni dizileri…

FATİH

Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından biri Fatih. Başrollerini Mehmet Akif Alakurt, Seda Akman ve Gamze Özçelik’in paylaştıkları, yapımını MED Yapım’ın üstlendiği diziyi Merve Girgin yönetiyor.

KAYIP

KANAL D’nin yeni dizisi “Kayıp”ın çekimleri İstanbul-Kemerburgaz’da devam ediyor. Eylül ayında başlayacak dizinin yönetmeni, “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisini de yöneten Zeynep Günay Tan. Yapımcılığını D Productions’ın üstlendiği, başrollerinde Mete Horozoğlu, Aslı Enver, İlker Kaleli, Kaan Taşaner, Dolunay Soysert, Kürşat Alınaçık ve Menderes Samancılar’ın yer aldığı dizi, güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra heyecan verici hikâyesiyle de dikkat çekiyor.

“Kayıp”, polis tarafından evden götürülen oğullarından bir daha haber alamayan varlıklı Şarman Ailesi’nin öyküsünü anlatıyor. Aile oğullarını bulmak için amansız bir mücadeleye girerken, bu süreçte herkesin sırları açığa çıkıyor.

FATİH HARBİYE

Kadir Doğulu, Eylül ayında yeni bir dizi ile izleyici karşısına çıkacak. Kadir Doğulu'ya Neslihan Atagül, Yunus Emre Yıldırımer eşlik edecek.

Fatih'te doğup büyüyen Neriman, onun çocukluk aşkı Şinasi ve İstanbul'un varlıklı ailelerinden birinin oğlu olan Macit'in hikayesi anlatılacak.



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MEDCEZİR

Adını Feriha Koydum'dan sonra uzun süre ortalarda görünmeyen Çağatay Ulusoy Eylül ayında ekranlara dönüyor. Serenay Sarıkaya ile başrolleri paylaşacak olan Ulusoy, 'Medcezir' ile izleyici karşısına çıkacak.



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ÇOCUKLAR DUYMASIN

Senaristliğini Birol Güven'in üstlendiği Çocuklar Duymasın 4. kez izleyici ile buluşacak. Başrollerini Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın paylaştığı dizi Fox Tv'de yayınlanacak.



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ÇALIKUŞU

Reşat Nuri Güntekin'in eseri Çalıkuşu yeni sezonda dizi versiyonu ile ekranlardaki yerini alacak. Feride karakterine Fahriye Evcen'in hayat vereceği dizide erkek başrol oyuncusu ise Burak Özçivit'in olacak.

A.Ş.K

Sezonun iddialı projelerinden A.Ş.K Eylül ayında Kanal D'de ekranlara gelecek. Yapımcılığını Gold Yapım'ın üstlendiği dizinin kadrosunda Nebahat Çehre, Hazal Kaya, Hakan Kurtaş, Kaan Urgancıoğlu, Aslı Tandoğan ve Erkan Can yer alıyor.

Dizi spor akademisinde tanışıp aşık olan Azra ve Kerem ile hayatlarında umulmadık bir anda dahil olan Şebnem'in hikayesini anlatacak.

ESKİ HİKAYE

Kuzey Güney dizisinin Güney'i Buğra Gülsoy, yeni sezonda 'Eski Hikaye' dizisi ile ekranlarda olacak.



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GÖRÜŞ GÜNÜ KADINLARI

Fox Tv'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından biri de Görüş Günü Kadınları. Eşlerini görmek için cezaevine giden 4 farklı kadının hikayesinin anlatılacağı dizide Yıldız Çağrı Atiksoy, Şenay Gürler, Nesrin Cavadzade ve Semra Dinçer rol alıyor.



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