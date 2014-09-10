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Yeni sezondaki iddialı diziler ve yayın saatleri
2014’te ekrana gelecek diziler hangi kanalda, hangi gün, saat kaçta yayınlanacak?
Eylül ayının gelmesiyle birlikte dizi sezonu başlıyor. Peki, yeni sezonda hangi dizi hangi kanalda yayınlanıyor? Dizinizin yayın günü değişti mi? Yeni diziler ne zaman başlayacak? Merak ettiğiniz tüm bu soruların yanıtlarını sizler için derlediğimiz haberimizde bulabilirsiniz.
İşte yeni sezonda yayınlanacak birbirinden iddialı diziler ve yayın tarihleri…
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