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Yeni şehzadeler belli oldu!

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Yeni şehzadeler belli oldu!
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Muhteşem Yüzyıl'da bu sezon seyirciler, şehzadelerin taht kavgalarına tanık olacak.

Yapımcılığını Timur Savcı’nın üstlendiği ilgiyle izlenen dizi Muhteşem Yüzyıl, bu sezon da izleyicileri ekrana kilitleyecek. Seyirciler, yeni sezonda şehzadelerin taht çekişmelerine tanık olacak. Bu rekabete katılacak yeni isimler de geçtiğimiz günlerde belli oldu. İşte dizinin yeni şehzadeleri!

Yeni şehzadeler belli oldu

Dizinin veda sezonunda Şehzade Beyazıd'ı, Aras Bulut İynemli oynayacak.

Yeni şehzadeler belli oldu

Şehzade Selim’i, Engin Öztürk canlandıracak.

Yeni şehzadeler belli oldu

Mehmet Günsür ise Şehzade Mustafa karakterine hayat vermeye devam edecek.

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