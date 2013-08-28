Yeni şehzadeler belli oldu!

Yapımcılığını Timur Savcı’nın üstlendiği ilgiyle izlenen dizi Muhteşem Yüzyıl, bu sezon da izleyicileri ekrana kilitleyecek. Seyirciler, yeni sezonda şehzadelerin taht çekişmelerine tanık olacak. Bu rekabete katılacak yeni isimler de geçtiğimiz günlerde belli oldu. İşte dizinin yeni şehzadeleri!

Dizinin veda sezonunda Şehzade Beyazıd'ı, Aras Bulut İynemli oynayacak.

Şehzade Selim’i, Engin Öztürk canlandıracak.

Mehmet Günsür ise Şehzade Mustafa karakterine hayat vermeye devam edecek.