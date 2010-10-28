Yeni Nesil Eğlence ve Öğrenme Technokids’de

Ay’a gitme sırası artık bizde!!! Peki, ama nasıl?

Neil Armstrong neyi unutmuştu?

TechnoKids’de çocuklar Legolar ve Robotics ile AY’a yolculuk yaparak meraklarının peşinden gidecekler.

Çocuklar “Brx Roket” deneyiyle uzaya gönderilen roketlerin çalışma sistemini kavrayacaklar. Film Gösterisi ile Lego dünyasına girip çok eğlenceli bir serüvenin kahramanları olacaklar.

Peki, bu etkinlik ne zaman, nerede ve kimler için? Bu şahane etkinlik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda saat 14.00 – 16.00 arası 5 – 12 yaş çocuklar için İzmir’de düzenleniyor.

Ayrıntılı Bilgi İçin:

2032 sokak No:12/ B Bostanlı, İzmir

0 232 330 45 77

www.technokids.com.tr