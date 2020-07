Yeni mezunlara iş arama tüyoları

Günümüzde iş ararken en etkili, hızlı ve pratik yolun internet olduğunu söyleyen Globalcv.com Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Kirik, yeni mezun olanlar için iş arama tüyoları veriyor.



Hemen her şirket, eleman ihtiyacı için artık insan kaynakları sitelerine ilan veriyor. Bu ilanlara her gün on binlerce kişi başvuruyor. Ancak yeni mezunlarda “Boşta kalmamayım. Başlayayım bir işe, daha sonra istediğim işe girmeye çalışayım” mantığı var. Bu mantıkla başlanan bir kariyer yolculuğu yeni mezunları birçok açmazın ve karışıklığın içine itiyor. Öncelikle her ilana başvurmamak, çalışmak istenilen pozisyonları tercih etmek gerekiyor.



Uygunsuz CV elenmeye yol açıyor



Yeni mezunların iş arama sürecinde en önemli ilk adım olarak kabul edilen CV hazırlama, başlı başına önem arz ediyor. İş başvurularında yanlış hazırlanmış bir CV’ler, kötü veya uygunsuz fotoğraf seçimi gibi basit sebepler yüzünden adayların büyük kısmı eleniyor. Yapılan araştırmalara göre CV hataları bir pozisyona başvuran adayların %50’sinin elenmesine neden oluyor. Hazırlanan CV’nin bir kişinin kronolojik olarak doğum tarihini, adresini, okulunu belirten değil, kişinin ne tür özelliklere sahip olduğunu anlatan, neler yapabilmeye muktedir olduğunu gösteren bir yazı olması gerekiyor.



İlk ciddi iş deneyimi olacağı için yeni mezun birinin özgeçmişi doğal olarak çok dolu değildir. Bu yüzden onların CV’lerinde yaptıkları sosyal etkinliklerin, mesleki proje ve stajların, katıldıkları kursların, eğitimlerin, workshopların yazılması çok önem arz ediyor. Ertan Yeni mezun üniversiteliler okudukları okulları, yaptıkları stajları, gönüllü olarak katıldıkları etkinlikleri ve sosyal sorumluluk projelerini, kulüp faaliyeti gibi kendi kabiliyetlerine yönelik yapılan işleri çok detaylı bir şekilde yazmalılar.



Görünüş ve konuşmaya dikkat!



Yeni mezunlar mülakatlarda çok sıkıntı çekiyor ve yoğun stres yaşıyor. Öz güven eksikliğine bağlı olarak iş görüşmelerinde yaşanan bu gergin süreci aşmak için uzmanlar, yeni mezunlara etkili ve güzel konuşma eğitimi almalarını, bu tür kitaplar okumalarını tavsiye ediyor. Size sorulan her şeyi doğru, açık ve net belirtmeniz sizi işverenin gözünde rakiplerinizden bir adım ileriye taşıyor. Kariyer hedeflerinizi, gelecekten beklentilerinizi, güçlü olduğunuz yanları anlatmanız tavsiye ediliyor.



Mülakatlarda beden dili ve görünüş de oldukça önemli. Birçok şirketin görünüşe pek önem vermiyoruz demesine rağmen görünüşün işe kabulde belirleyici unsurlardan biri. İş görüşmelerine görüşme adabına uygun bir kıyafetle, daha bakımlı ve daha zinde, uykusunu almış şekilde gidilmesi gerekiyor. Bayan adaylar çok abartılı olmayan etek, elbise giyebilir. Makyajlarını abartısız yapmalı. Erkek adayların da temiz, bakımlı ve tıraşlı olması mülakatlar için önem arz ediyor.



Başvuru yapılan pozisyon iyi araştırılmalı



Şirket ve aranan pozisyon için bilgi sahip olmanız, o pozisyona kabul edildiğiniz takdirde yapabileceklerinizi, firmaya katabileceklerinizi anlatmanız işe kabulünüz için en önemli adımlardandır. Hele bunu bir sunum veya proje haline getirirseniz işi neredeyse garantilersiniz.



Mülakatlarda sorulan soruların yanıtlarını verirken, gereksiz uzun konuşmak doğru değil. Net, örneklerle tamamlayarak, olaylar karşısındaki yaklaşımlarınızı iyi yorumlamaya özen gösterin. Kişilik yapısı, kişilik özellikleri söz konusu pozisyon için çok etkilidir. Görüşmeye girmeden, iyi hazırlanmak olumlu olumsuz yönlerinizi kendi içinizde düşünerek ve buna hazırlıklı olmak gerekir.