Ve Diğer Şeyler Topluluğu tarafından 2006 yılından beri yürütülen“Yeni Metin Yeni Tiyatro Projesi”, tiyatro dünyasına festival hediye ediyor.

Çağdaş tiyatro yazımına ve yeni oyun yazım biçimlerine odaklanan, uluslararası ve yenilikçi bir proje olan “Yeni Metin Yeni Tiyatro Projesi”, kurulduğu zamandan bugüne dek oyun okumaları ve oyun yazarlığı atölyeleri olarak iki ana eksen üzerinden ilerledi.



Yeni yazarların oyun okumaları, söyleşiler ve oyunlarından oluşan “Yeni Metin Yeni Tiyatro Festivali 1” 22 katılımcı ile aralık ayının başından itibaren, Yeşim Özsoy Gülan önderliğinde Mark Levitas, Okan Urun, Sibel Arslan Yeşilay ve Beliz Güçbilmez’le yoğun atölye çalışmaları gerçekleştirdiler. Genç ve yetenekli katılımcılar; Fransa’dan Rémi De Vos ve Enzo Cormann, İskoçya’dan Linda McLean, İspanya’dan Sergi Belbel gibi yabancı yazarlarla da çalışma fırsatı yakalamış oldular.



Atölye çalışmaları sırasında katılımcıların kısa oyunlar için yoğunlaşacakları tema, ‘felaket’ olarak belirlenirken; dört aylık atölye çalışmalarının ardından “Yeni Metin Yeni Tiyatro” ekibince 3’e indirilen oyunlar, Comédie-Française ve Rond-Point gibi sahnelerde yönetmenlik yapmış Fransız yönetmen Emmanuel Daumas ile Türk yönetmenlerin işbirliğiyle sahnelenecek. Diğer katılımcı yazarlar arasından seçilen kısa oyunlar da oyun okuması olarak profesyonel oyuncu ve yönetmenler tarafından “Yeni Metin Yeni Tiyatro Festivali 1” kapsamında, Nisan ayında Kadir Has Üniversitesi’nin SAHNE’sinde seyircilerle buluşturulacak.



Çağdaş tiyatro çevirisi ve sahnelenmesi alanında yoğunlaşan, Fransa’dan Maison Antoine Vitez, Troisième Bureau, Atelier de Lyon ve Danimarka’dan Husetstheater gibi kurumların temsilcilerinin de katılacağı festival gün boyu devam edecek.

Ve Diğer Şeyler Topluluğu tarafından düzenlenen “Yeni Metin Yeni Tiyatro Festivali 1”; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün ana sponsorluğunun yanı sıra, Açık Toplum Enstitüsü, Fransız Kültür Merkezi ve Cervantas Enstitüsü’nün destekleri ile 28–29 Nisan 2012 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi’nin Sahnesi'nde seyirciyle buluşuyor.

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