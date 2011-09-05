Yeni Medya Düzeni Konferansı

Doğuş Yayın Grubu tarafından düzenlenen Yeni Medya Konferansı’nın ikincisi ‘’Oyunda Kal’’ temasıyla 5 Ekim’de İstanbul Lütfi Kırdar ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek.

Yeni medyanın en sansasyonel isimlerinden, yayınladığı belgelerle dünyayı sarsan WikiLeaks sitesinin kurucusu Julian Assange ve kullanıcı kaynaklı içerik, ücretsiz bilgi paylaşımı ve sosyal medya deyince akla ilk gelen isim, Wikipedia’nın kurucusu Jimmy Wales, dijital dünyanın bugünlere gelmesinde pay sahibi olan, yatırımları arasında twitter.com’un da bulunduğu risk sermayesi yatırımcısı Tim Draper (Video konferans), dünyanın önde gelen oteller zinciri Hilton ile benzersiz bir sanal 5 yıldızlı otel inşaa etme konusunda anlaşan, online oyun geliştiricisi ve yayıncısı Perfect World başkan yardımcısı Alan Chen, Uluslararası tedarikçi ağı ve Alibaba.com network'ünün gelişiminin yanı sıra, şirketin uluslararası alanda büyümesinden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Brian A. Wong ve yeni medyanın kültür hayatına etkileri konusundaki uzmanlığıyla tanınan teknoloji kuramcısı, online oyun konusunda uzman ve aynı zamanda yazar Tom Chatfield konferansın ana konuşmacıları...



Bu yılki konferansın ana konuları



• Bilginin demokratikleşmesi



• E-ticaret



• Sosyal medyanın gücü



• Online oyun endüstrisi



• .com yatırımları



yenimedyaduzeni.com/konferans

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