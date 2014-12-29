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Yeni lezzet ve eğlence deneyimi “Matruşka Tavern”

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Yeni lezzet ve eğlence deneyimi “Matruşka Tavern”
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Eski sovyet ülkelerinin lezzet ve eğlencelerini yaşatacak mekan açıldı.

Sovyetler Birliği mutfaklarının en sevilen lezzetlerini sunacak olan “Matruşka Tavern” Caddebostan’da açıldı.

Rusya, Ukrayna, Gürcistan ve Türk Cumhuriyetleri’nin en özel tatlarını sunacak olan “Matruşka Tavern” hem lezzet hem de eğlence anlayışındaki farklı yaklaşım ile kısa sürede İstanbul’un hem damak tadını hem de eğlence anlayışını değiştirecek.

Farklı lezzetleri Matruşka Bistro’dan sonra tavern konsepti ile sunacak olan “Matruşka Tavern” konuklarına sunacağı müzik dolu akşamlar ile İstanbul gece hayatına renk katacak.

Şu ana kadar yaşamadığınız bir lezzet ve eğlence deneyimi “Matruşka Tavern”de sizleri bekliyor.

Yeni lezzet ve eğlence deneyimi “Matruşka Tavern”

Yeni lezzet ve eğlence deneyimi “Matruşka Tavern”

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