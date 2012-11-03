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Yeni kadrosuyla “Dur Bi Dakka”

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Yeni kadrosuyla “Dur Bi Dakka”
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Yalan Dünya'nın Zerrin'i başrolde!

Apo Kaya’ nın yazıp yönettiği ‘’Dur Bi Dakka’’, 10 Kasım’da Tiyatro Karnaval Gönül Ülkü & Gazanfer Özcan Sahnesi’nde izleyicileriyle buluşacak.

Türkücü Salim Yavaş, bir meleğin hatasıyla vaktinden evvel ölmüştür. Öbür dünyada durum anlaşılınca, Salim itiraz eder. Meleklerin Salim'i geri gönderme çabalarıda sonuçsuz kalır. Çünkü; Salim'i döven mafyalar öldüğünü anlayınca cesedi parçalara ayırıp yok etmişlerdir. Olayda bir de görgü şahidi olduğunu fark eden mafyalar, bu kişinin peşine düşüp, arabayla ezip kaçarlar. Görgü şahidi olan Ayhan Kara'nın bitkisel hayata girdiğini öğrenen melekler ise, bu hatalarını telafi etmek için Salim'in ruhunu fişi çekilecek olan Ayhan'ın bedenine yerleştirmeye karar verirler. Onu öldürenlerden intikam almak ateşiyle başka bir bedene giren Salim'i bir sürpriz bekler. Fantastik konusu ve olay örgüsüyle seyircileri eğlenceli dakikalar beklemektedir.

Adres: Ortaklar Cad. Bahçeler Sok. 20 Efe Han Mecidiyeköy / İstanbul
Saat: 20:30 (2 perde)
Tür: Fantastik komedi 

www.biletix.com

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