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Yeni Furby 23 Nisan’da çocuklarla buluşuyor!

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Yeni Furby 23 Nisan’da çocuklarla buluşuyor!
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Yeni Furby, 23 Nisan’daki etkinliklerinde bayram coşkusunu çocuklar ile paylaşıyor!

Yepyeni muhteşem özellikleri ve altı farklı renk alternatifi ile çocukların yakın arkadaşlarından biri olmaya aday olan Furby, çocuklarla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda buluşacak!

Dünyada büyük ses getiren ve ilgiyle karşılanan Furby, şimdi de Türkiye’deki çocuklarla buluşacak. 23 Nisan’da İstinye Park ve Buyaka AVM’lerindeki etkinliklerde büyük buluşma gerçekleşecek, çocuklar Furby’nin birbirinden eğlenceli yeni özellikleriyle tanışırken, unutulmaz bir bayram yaşayacaklar!

Furby ile tanışmak için www.furby.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz

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