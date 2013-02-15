Yeni evliler için pratik yemek tarifleri

Yeni evli ve yoğun tempoyla çalışanlar bu haberimiz tam size göre! Sizler için hem pratik hem de kısa sürede hazırlanan yemek tariflerini bir araya getirdik. Bu tarifler size hem zamandan kazandıracak hem de sizi pek uğraştırmayacak. İşte kısa sürede hazırlayabileceğiniz tarifler…

İki peynirli makarna köftesi

Malzemeler

70 gr. eski kaşar (rendelenmiş)

70 gr. cheddar peyniri (rendelenmiş)

2 adet taze soğan (ince dilimlenmiş)

300 ml. süt

6 yemek kaşığı un

60 gr. tereyağı

250 gr. burgu makarna

Tuz ve karabiber

Hazırlanışı

Makarnayı bol tuzlu suda iyice yumuşayıncaya kadar haşlayın; süzüp soğumaya bırakın.Tereyağını tavada eritin; yavaş yavaş unu ilave ederek kısık ateşte 2–3 dakika pişirin. Ardından unlu karışıma yavaş bir şekilde sütü ilave edin ve topaklanmayı engellemek için tel çırpıcıyla çırpın.

Elde ettiğiniz karışımı makarna, peynir ve soğanla karıştırın. Family Grill'in her iki ızgarasının pişirme seviyesini 4'e getirin. Plakalara toplam 8 adet metal kalıp yerleştirin ve içlerini hazırladığınız karışımla doldurun. Sadece bir kez çevirerek her iki tarafı altın rengini alıncaya kadar 15 dakika pişirin. Yanında kiraz domateslerle servis yapın.

Mantarlı tavuk sote

Malzemeler

2 adet tavuk but (kuşbaşı doğranmış)

1/2 adet orta boy soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ince doğranmış)

1 adet orta boy havuç (soyulmuş ve küp kesilmiş)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 yemek kaşığı biber salçası

100 gr. kestane mantarı (ince dilimlenmiş)

1 bardak tavuk suyu

Tuz, karabiber, kuru kekik

Hazırlanışı

Zeytinyağını ActiCook'a koyun. Soğan, havuç ve sarımsakları ilave edip pembeleşinceye kadar kavurun. Mantarları ekleyip 4-5 dakika daha karıştırarak kavurmaya devam edin.

Tavuk, salça ve tavuk suyunu ilave edip ActiCook'un kapağını kapatın. 2. programı seçin ve 6 dakikaya ayarlayın. Akıllı kontrol saatinin sinyali pişirmenin başladığını belirtir, bu sinyalle birlikte ısı kaynağını yaklaşık üçte birine kadar düşürün.

Pişirmenin sonunda pozisyonunu seçin ve buhar çıkışı tamamlanınca ActiCook'un kapağını açın. Tavuk soteyi tuz, karabiber ve isteğe göre kuru kekik ile tatlandırın. Tavuk soteyi tabaklara paylaştırıp servis yapın.

Patates püresi

Malzemeler

1 kg. patates,

250 ml. süt,

2 adet yumurta sarısı,

1\2 çay kaşığı muskat rende,

Tuz ve karabiber.

Hazırlanışı

Patatesleri temizleyip soyun ve 2 cm. büyüklüğünde küp şeklinde doğrayın. 750 ml. su koyduğunuz NutriCook tenceresinin içine buhar sepetini yerleştirin ve patatesleri ekleyin. NutriCook’un kapağını kapatın.

Akıllı kontrol saatini 8 dakikaya ayarlayın. 2. programı seçin. Buhar çıkışı gerçekleştiğinde ateşi kısın, böylece geri sayım başlamış olur. İşaret belirdiğinde ateşi kapatın ve program seçiciyi buhar konumuna getirin. Böylece düşük basınçta buharlı pişirme otomatik olarak başlar.

Sebze çorbası

Malzemeler

1 adet kereviz sapı

1 adet havuç

1 adet küçük kereviz

1 adet patates

1 çiçek brokoli

3 dal maydanoz

1/2 adet soğan

2 diş sarımsak

1 lt. tavuk suyu veya bulyon

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz ve karabiber

Hazırlanışı

Sebzeleri temizleyip yıkayın. Havuç, kereviz, patates, soğan ve sarımsağın kabuklarını soyun. Soğanları yemeklik doğrayın. NutriCook tenceresine zeytinyağını koyun, ısınınca soğanları pembeleştirin. Havuç, kereviz, kereviz sapı, brokoli ve patatesi küçük küplere kesip tencereye ilave edin. Son olarak sarımsağı (kıyılmış veya bütün olarak) ekleyin ve bütün sebzeleri kısa bir süre kavurun. Tavuk suyu, kıyılmış maydanoz yaprakları, tuz ve karabiberi ilave edip NutriCook’un kapağını kapatın.

Akıllı kontrol saatini 5 dakikaya ayarlayın. 1. programı seçin. Buhar çıkışı gerçekleştiğinde ateşi kısın, böylece geri sayım başlamış olur. İşaret belirdiğinde ateşi kapatın ve program seçiciyi buhar konumuna getirin. Böylece düşük basınçta buharlı pişirme otomatik olarak başlar.

Sebze tabağı

Malzemeler

2 adet kabak

2 adet turp

3 adet havuç

1 adet brokoli

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

200 gr. çırpılmış labne peyniri

1 çay kaşığı hardal

Tuz ve karabiber

Hazırlanışı

Sos için: Bir kasenin içinde peynir, hardal, zeytinyağı, tuz ve karabiberi karıştırın.



Sarımsağı ezip karışıma ilave edin. Buzdolabında en az 10 dakika dinlenmeye bırakın.

Sebzeler için: Kabak ve turbu temizleyin. Kabakları dilimleyin. Turpları ikiye kesin. Brokoliyi çiçek çiçek ayırın. Havucun kabuklarını kazıyıp boylamasına ikiye kesin. 750 ml. su koyduğunuz NutriCook tenceresinin içine buhar sepetini yerleştirin ve içine sebzeleri ekleyin. NutriCook’un kapağını kapatın.

Akıllı kontrol saatini 5 dakikaya ayarlayın. 1. programı seçin. Buhar çıkışı gerçekleştiğinde ateşi kısın, böylece geri sayım başlamış olur. İşaret belirdiğinde ateşi kapatın ve program seçiciyi buhar konumuna getirin. Böylece düşük basınçta buharlı pişirme otomatik olarak başlar.

Bezelye yemeği

Malzemeler

250 ml. tavuk suyu

350 gr. bezelye

1/2 adet patates

1/2 adet havuç

1 adet soğan

2 adet domates

1 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz ve karabiber

Hazırlanışı

Soğanı soyup küçük küpler halinde doğrayın. NutriCook tenceresine zeytinyağını koyun, ısınınca soğanları ekleyin ve pembeleşinceye kadar kavurun. Domatesleri kaynar suda blanşe edip kabuklarını soyun. Patatesleri temizleyip yıkayın ve kabuklarını soyun. Havucu kazıyın. Hepsini küçük küpler halinde kesin ve tencereye ilave edin. Salça ve bezelyeleri ekleyip 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin. Tavuk suyu, tuz ve karabiberi ekleyip Nutricook’un kapağını kapatın.

Akıllı kontrol saatini 5 dakikaya ayarlayın. 2. programı seçin. Buhar çıkışı gerçekleştiğinde ateşi kısın, böylece geri sayım başlamış olur. İşaret belirdiğinde ateşi kapatın ve program seçiciyi buhar konumuna getirin. Böylece düşük basınçta buharlı pişirme otomatik olarak başlar.

Domates soslu patatesler

Malzemeler

800 gr. ufak patates

3 adet orta boy domates

1 adet yeşil biber

1 adet soğan

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

12 adet siyah zeytin(çekirdekleri çıkartılmış)

150 ml. su

Mercanköşk, tuz ve karabiber

Hazırlanışı

Domatesleri sıcak suda blanşe edip kabuklarını soyun ve doğrayın. Soğan ve sarımsağı soyun. Sarımsağı ezin. Patatesleri temizleyip soyun. Biberleri ve soğanı uzunlamasına ince ince doğrayın. Zeytinyağını NutriCook tenceresinde ısıtın. Patatesleri sürekli karıştırarak zeytinyağında soteleyin. Soğan, biber, sarımsak, domates ve kıyılmış mercanköşkü ekleyin. Tuz, biber ile tatlandırın. Son olarak suyu ilave edin ve NutriCook’un kapağını kapatın.

Akıllı kontrol saatini 10 dakikaya ayarlayın. 2. programı seçin. Buhar çıkışı gerçekleştiğinde ateşi kısın, böylece geri sayım başlamış olur. İşaret belirdiğinde ateşi kapatın ve program seçiciyi buhar konumuna getirin. Böylece düşük basınçta buharlı pişirme otomatik olarak başlar.

Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra, NutriCook’un kapağını açın. İnce kıydığınız siyah zeytinlerle karıştırıp servis yapın.