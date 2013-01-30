Yeni eğlence merkeziniz!

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Sapphire Çarşı Crocus Park ile eğlencenin merkezi olacak…

Sapphire Çarşı, Crocus Park ile her yaştan ziyaretçiye maksimum eğlenceyi sunuyor. Bowling localarından, Türkiye’de ilk defa yer alacak oyuncaklara kadar pek çok aktiviteyi barındıran Crocus Park kapılarını açtı.

Seyir Terası ve Balmumu Heykel Müzesi gibi ziyaretçilerine farklı aktiviteler sunan Sapphire Çarşı şimdi de Crocus Park ile eğlencenin odak noktası olmaya hazır. Sapphire Çarşı’da ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Crocus Park’ta bowling localarının yanısıra Sapphire Çarşı’ın minik ziyaretçilerinin ilk defa kullanacakları oyuncaklar ve 8 boyutlu sinema yer alıyor.

Tematik bölümlerle ziyaretçilere okyanus ve orman atmosferi de sunan Crocus Park’ta, çocukları helikopter, dönme dolap ve atlı karıncanın yanısıra pekçok yeni sürpriz bekliyor. 8 boyutlu sinema ise 43 farklı film alternatifi ile her yaştan ziyaretçilere hizmet veriyor.

www.istanbulsapphire.com

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