Yeni eğitim sistemi neler getirecek?

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, binlerce öğrenci, veli ve eğitimcinin merakla beklediği Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi’ni, yani ortaokuldan sonra öğrencilerin hangi lisede okuyacağını belirleyecek sistemi açıkladı.



Avcı’nın açıklamalarına göre, yeni sistemin ayrıntıları şöyle:



2013-2014 eğitim öğretim yılından başlayarak 6 temel ders için 8’inci sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi MEB tarafından düzenlenecek. Özel okullara ayrı bir sınav hakkı verilmeyecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf olanlara, sosyal bilgiler alanlarından soru sorulacak.



2013-2014 eğitim öğretim yılından başlayarak 6 temel ders için 8’inci sınıfta öğretmen tarafından yapılan yazılılardan bir tanesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek.



Sınavlar fen ve teknoloji, matematik, Türkçe, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi ile inkilap tarihi ve Atatürkçülük derslerinden yapılacak.



Merkezi değerlendirmeler iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere yapılacak. Merkezi değerlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak. O günlerde okullar tatil edilecek.



Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.



Ortaöğretime yerleştirmede, öğrencinin 6, 7 ve 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının yüzde 30’u ile 8’inci sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının yüzde 70’inin toplamı, liselere yerleştirmelerde kullanılacak. Yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak. Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri, puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek.



İlerleyen yıllarda Fatih Projesi kapsamında sistem sürekli güncellenecek. Merkezi yazılılar ilerleyen yıllarda açık uçlu soruları da içerecek. Daha uzun vadede ise okullarda yapılan bütün yazılıların merkezi olarak düzenlenmesi planlanıyor.



Öğrenciler merkezi sınavlara kendi okullarında girecek. Öğretmenler merkezi sınavlara kendi okullarından farklı okullarda girecek.

Özel Okullara ayrı bir sınav hakkı verilmeyecek. Önceki yıllarda olduğu gibi özel okullar ve Galatasaray, Kabataş, İstanbul Erkek Lisesi gibi yüksek puanlı okullara da Bakanlık tarafından yapılacak bu yazılılarla öğrenci alınacak.



Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf olanlara, sosyal bilgiler alanlarından soru sorulacak.



Bakanlık tarafından yapılan sınavlara katılamayan öğrencilere telafi hakkı verilecek. Bu öğrenciler bir sonraki hafta Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen, kendi okulunun dışındaki bir okulda sınava girebilecek.



Sistemin amaçları neler?



* Öğrenci, öğretmen ve okul ilişkisini güçlendirmek,

* Eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak,

* Ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sağlamak, - Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak,

* Öğretmenin meslekî performansını artırmak,

* Okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak,



* Öğretim programlarının uygulanmasını ve öğrenci kazanımlarını objektif bir şekilde izlemek ve değerlendirmek,

* Başarı değerlendirmesini sürece yaymak,

* Telafi imkanı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak,

* Öğrencilerin okula devamsızlığını en aza indirmek,

* Orta ve uzun vadede öğrencinin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini değerlendirmek.

Hürriyet