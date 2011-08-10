Yeni Bir İş Nasıl Bulunur?

Herkes iş bulmanın çok zor olduğunu söylüyor ama hemen iş bulmak için ne yapmak gerekiyor? Yenibiris.com’un editörü Didem Tekin, yeni iş arayanlara işlerini kolaylaştıracak önerilerde bulunuyor.

“İş arayan kişi sayısı ve yeni mezun sayısı arttıkça, iş bulmak da doğal olarak zorlaşıyor. Bu sorunun yanıtı sizin metodunuza bağlı. Kendinizi iyi analiz ettiniz mi, eksiklerinizi tamamladınız mı, tüm kanalları doğru kullanıyor musunuz (rehberde anlatılan), doğru öz geçmişi ve doğru görüşmeyi yapıyor musunuz, doğru yerlere başvuruyor musunuz? Bu soruları tek tek irdelemek gerekli. Bir yıldır iş aradığı halde bulamayan arkadaşlarınız bu süreye oturarak mı, yoksa bir yerlerde staj, dönemsel iş, kurs, seminer vb. ile mi geçirdiler? Bu soruların yanıtlarına göre hareket etmelisiniz” diyen Tekin, 6 adımda yeni bir iş başvurusu yapmanın önemli noktalarını anlattı.

Adım adım yeni bir işe hazırlık tüyoları FOTO GALERİ’de!

[fotogaleri=134]