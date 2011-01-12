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Yeni Bir Güne GÜNEŞ’le Merhaba

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Yeni Bir Güne GÜNEŞ’le Merhaba
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Yeni bir güne GÜNEŞ’le ve mükemmel bir bruncla başlamanın keyfine doyamayacaksınız

Güneş Plus, eşsiz bir mekanda eşsiz lezzetleri tatmanız için ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla hoş vakit geçirip günlük hayatın stresinden bir kaç saat için de olsa uzaklaşmanız için muhteşem bir mekan.
 
Günlük taze alınan malzemelerle yapılan yemek ve mezeler eşsiz lezzetini, işlerinde yılların vermiş olduğu tecrübenin izlerini görebileceğiniz ustaların ellerinde buluyor.

Ayrıca yeni bir güne GÜNEŞ’le ve mükemmel bir bruncla başlamanın keyfine doyamayacaksınız.

Adres: Karslılar Mah. 82105 Sk. (Göl kenarı) Çukurova /ADANA
Tel: 0322 239 12 12

www.gunesplus.com

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