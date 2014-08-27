Yeni bir düğün geleneği: Teşekkürler Fotokitabı

Davetlilerin olmadığı bir düğün düşünebilir misiniz? Düğünü düğün yapan gelinle damat kadar davetlilerdir de! Hem bu mutlu günü varlıklarıyla daha da özel kılar hem de neşesine eğlencesine renk katarlar. Artık düğünden sonra davetlilere kuru kuru teşekkür etme dönemi kapandı! Yeni nesiller gelin ve damatlar, en güzel günlerine ortak olan dostlarına bir ömür boyu saklanacak, çok özel bir hediyeyle teşekkür ediyorlar. Yani “Teşekkürler Fotokitabıyla…”

Bu özel teşekkür armağanını hazırlamak için tek yapmanız gereken www.afillikitap.com’a girip, düğün fotoğraflarınızla fotokitabınızı hazırlayıp e-kitap olarak konuklarınıza göndermek ya da isimlerini etiketleyerek sosyal medyada paylaşmak!

Dileyen alır dileyen paylaşır!

Fotokitabınızı hazırlayıp e-kitap olarak dostlarınızla paylaştıktan sonra gerisini onlara bırakın! Çünkü dileyen dostunuz sizin hazırladığınız fotokitabı #Afillikitap.com’dan satın alıp adresine gönderilmesini sağlayabilir. Çünkü, Afillikitap online çalışan bir program ve bu sayede benzerlerinde olmayan birçok kolaylığa imkan tanıyor! İsterseniz siz de hazırladığınız fotokitabın kapağına göndereceğiniz kişinin adını yazdırıp, farklı adreslere gönderilmesini de sağlayabilirsiniz.

Bu özel sürprizi biraz daha zenginleştirin!

Bu çok özel teşekkür sürprizini zenginleştirmek için fotokitabınızın sayfalarını düğününüzde çalan şarkıların sözleri, konuklarınızın güzel dilekleri ve sizin teşekkür notlarınızla süsleyebilir, böylece düğününüze ait her detayı ölümsüz kılabilirsiniz!

“Sizin düğünden hiç resmim yok” derdine son!

Her düğünden sonra o gün çekilen fotoğraflara ulaşamadığı için yakınan davetliler mutlaka olur. Hazırlayacağınız fotokitap bu sorunu da ortadan kaldırıyor. Fotokitabınızın sayfalarında tüm davetlilere yer vererek, en mutlu gününüzden herkese ait bir hatıra kalmasını sağlayabilirsiniz.

Büyük sürpriz için büyük indirim!

Fotokitabınızı hazırlamak için acele edin! Çünkü www.afillikitap.com’daki Büyük Kare Fotokitap şimdi indirimli. Düğününüze ait en özel karelerin buluşacağı Büyük Kare Fotokitap’a kısa bir süre için indirimli fiyatlara sahip olabilirsiniz.

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