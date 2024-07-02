Yeni araştırma korkuttu! Sağlıklı yetişkinleri hedef alıyor… Sinsice ilerliyor çoğu kişi farkında bile değil

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Son yıllarda yapılan araştırmalar, kalp sorunlarının giderek arttığını ortaya koyuyor. Uzmanlara göre özellikle obezite, yüksek tansiyon ve diyabet gibi sağlık sorunlarının yaygınlaşması, kalp hastalıklarının prevalansını artırıyor.



Geçtiğimiz günlerde İngiltere’deki East Anglia Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma ise ‘sağlıklı’ yetişkinlerin dörtte birinden fazlasında teşhis edilmemiş kalp kapakçık hastalığı bulunduğunu ortaya çıkardı.



4 bin 237 sağlıklı ve semptomsuz İngiltere vatandaşının incelendiği araştırmada, katılımcıların yüzde 28’inde bir tür kalp kapakçık hastalığı tespit edildi.



ORTAYA ÇIKAN SONUÇLAR ŞAŞIRTTI



Londra’da Royal Brompton Hastanesi’nde görevli olan çalışmanın başyazarı Michael Frenneaux, New York Post’a yaptığı açıklamada “Kalp kapakçığı hastalığı, kalp kapakçıklarından bir veya daha fazlasının gerektiği gibi çalışmaması durumudur. Bu durumlar kalbe ekstra yük bindirebilir ve zamanla kalp krizi, felç gibi riskleri artırabilir” dedi.



Araştırmanın diğer yazarlarından olan Vassilios Vassiliou ise bu bulguların kendilerini çok şaşırttığının altını çizerek “Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne göre Amerikalıların yaklaşık yüzde 2,5’inde kalp kapak hastalığı bulunuyor. Son çalışmamız ise bu konu hakkında bize daha detaylı bilgiler veriyor” ifadelerini kullandı.







YAŞ VE KİLO ARTIŞININ ETKİSİ BÜYÜK

GENÇLERDE GÖRÜLEN KALP KRİZİ VAKALARININ ARTMASINDA ETKİSİ VAR MI?

Son yıllarda 20-30 yaş arası gençlerde kalp krizi vakaları artıyor. Bu artışta kalp kapakçık hastalığının etkisi olabilir mi?

HASTALIĞIN TEDAVİSİNDE NASIL BİR YÖNTEM UYGULANIYOR?



HASTALIĞA YAKALANMAMAK İÇİN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?

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Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğum Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Harun Arbatlı, “Bu araştırmalar bir kez daha sağlık taramalarının ne kadar yararlı olduğunun gözler önüne seriyor.dedi.“Yaşla birlikte artan kapak hastalıklarının temel sebepleri hipertansiyon ve damar sertliği olarak öne çıkıyor” diyen Prof. Dr. Arbatlı,ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Arbatlı, şöyle devam etti:“Nadiren, doğumsal kalp kapak anomalileri de ilerleyen yıllarda sorun yaratabilir. Örneğin aort kapağındaki biküspid durumu 50 yaş üstünde erken kireçlenme ve bozulmayla belirir.Bu sorumacevabını veren Prof. Dr. Harun Arbatlı,ifadelerini kullandı.Genç ölümlerde bir diğer sebebin koroner damarların farklı seyir göstermesi olduğunu da söyleyen Prof. Dr. Arbatlı,dedi.Prof. Dr. Harun Arbatlı,dedi ve ekledi:“Yine son zamanlarda bazı kapakların tedavisinde açık cerrahi olmayan kateterizasyon yöntemleri de kullanılıyor. Örneğin aort kapak darlığında TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) yöntemi ve mitral kapak yetmezliğinde kapakçık kenarlarının birbirine tutturularak yetersizliğin azaltılması (Mitraclip) yöntemi bunlardan bazıları…”“Üzerimize düşen, yüksek tansiyondan ve yüksek kolesterolden korunmak” diyen Prof. Dr. Harun Arbatlı,ifadelerini kullandı.