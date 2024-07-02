Yeni araştırma korkuttu! Sağlıklı yetişkinleri hedef alıyor… Sinsice ilerliyor çoğu kişi farkında bile değil

Son yıllarda yapılan araştırmalar, kalp sorunlarının giderek arttığını ortaya koyuyor. Uzmanlara göre özellikle obezite, yüksek tansiyon ve diyabet gibi sağlık sorunlarının yaygınlaşması, kalp hastalıklarının prevalansını artırıyor.
Geçtiğimiz günlerde İngiltere’deki East Anglia Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma ise ‘sağlıklı’ yetişkinlerin dörtte birinden fazlasında teşhis edilmemiş kalp kapakçık hastalığı bulunduğunu ortaya çıkardı.
4 bin 237 sağlıklı ve semptomsuz İngiltere vatandaşının incelendiği araştırmada, katılımcıların yüzde 28’inde bir tür kalp kapakçık hastalığı tespit edildi.
ORTAYA ÇIKAN SONUÇLAR ŞAŞIRTTI
Londra’da Royal Brompton Hastanesi’nde görevli olan çalışmanın başyazarı Michael Frenneaux, New York Post’a yaptığı açıklamada “Kalp kapakçığı hastalığı, kalp kapakçıklarından bir veya daha fazlasının gerektiği gibi çalışmaması durumudur. Bu durumlar kalbe ekstra yük bindirebilir ve zamanla kalp krizi, felç gibi riskleri artırabilir” dedi.
Araştırmanın diğer yazarlarından olan Vassilios Vassiliou ise bu bulguların kendilerini çok şaşırttığının altını çizerek “Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne göre Amerikalıların yaklaşık yüzde 2,5’inde kalp kapak hastalığı bulunuyor. Son çalışmamız ise bu konu hakkında bize daha detaylı bilgiler veriyor” ifadelerini kullandı.
YAŞ VE KİLO ARTIŞININ ETKİSİ BÜYÜK
Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğum Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Harun Arbatlı, “Bu araştırmalar bir kez daha sağlık taramalarının ne kadar yararlı olduğunun gözler önüne seriyor. Yapılan çalışma her ne kadar bilinen sağlık problemi olmayan hastalarda yapılmış olsa da yaşın ilerlemesi ve kilo artışının da rolüyle bu bireylerin aktivitelerinin azalması kalp kapak hastalığı belirtilerinin gizli kalmasına yol açıyor. Bu durum da kapak hastalıklarının sinsice ilerlemesini izin veriyor”
dedi.
“Yaşla birlikte artan kapak hastalıklarının temel sebepleri hipertansiyon ve damar sertliği olarak öne çıkıyor” diyen Prof. Dr. Arbatlı, “Hipertansiyon, yüksek kan basıncı ve stresle kapak dejenerasyonunu hızlandırırken, damar sertliği yetersiz kan dolaşımı ve kalp kası hasarıyla kapak fonksiyonlarını bozuyor”
ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Arbatlı, şöyle devam etti:
“Nadiren, doğumsal kalp kapak anomalileri de ilerleyen yıllarda sorun yaratabilir. Örneğin aort kapağındaki biküspid durumu 50 yaş üstünde erken kireçlenme ve bozulmayla belirir. Kalp kapak hastalıkları, romatizmal kalp hastalığının tedavisinde antibiyotik kullanımının artmasıyla azalmış olsa da yaş ortalamasının artmasıyla birlikte yaşlı insanlarda daha sık görülür hale geldi.”
GENÇLERDE GÖRÜLEN KALP KRİZİ VAKALARININ ARTMASINDA ETKİSİ VAR MI?Son yıllarda 20-30 yaş arası gençlerde kalp krizi vakaları artıyor. Bu artışta kalp kapakçık hastalığının etkisi olabilir mi?
Bu soruma “Gençlerde görülen kalp krizi vakalarında artış kısmen yanlış beslenme ve sigara kullanılmasının bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor”
cevabını veren Prof. Dr. Harun Arbatlı, “Kısmen de en az kalp krizi kadar tehlikeli olan ritim bozukluklarından (aritmi) kaynaklanıyor. Bunun temel sebebi ise uyku düzensizliği, enerji içeceklerinin aşırı kullanılıyor olması ve aşırı dozda kafeinli içecekler”
ifadelerini kullandı.
Genç ölümlerde bir diğer sebebin koroner damarların farklı seyir göstermesi olduğunu da söyleyen Prof. Dr. Arbatlı, “Koroner arter anomalileri, ağır efor sırasında kalp yapıları arasında sıkışarak kalp krizine yol açabiliyor. Özellikle lisanslı sporcuların başlangıçta mutlaka ayrıntılı kardiyolojik muayeneden geçmeleri de çok önemli…”
dedi.HASTALIĞIN TEDAVİSİNDE NASIL BİR YÖNTEM UYGULANIYOR?
Prof. Dr. Harun Arbatlı, “Öncelik kapağın tamir edilmesidir. Eğer bu mümkün değilse bir protez kapakla değiştirilir. Son zamanlarda açık cerrahi sırasında kullanılan özel cihazlar ve robotik sistemler de büyük kesiler oluşturmaksızın cerrahi tedaviyi mümkün kılıyor”
dedi ve ekledi:
“Yine son zamanlarda bazı kapakların tedavisinde açık cerrahi olmayan kateterizasyon yöntemleri de kullanılıyor. Örneğin aort kapak darlığında TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) yöntemi ve mitral kapak yetmezliğinde kapakçık kenarlarının birbirine tutturularak yetersizliğin azaltılması (Mitraclip) yöntemi bunlardan bazıları…”
HASTALIĞA YAKALANMAMAK İÇİN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?
“Üzerimize düşen, yüksek tansiyondan ve yüksek kolesterolden korunmak” diyen Prof. Dr. Harun Arbatlı, “Gençlerde yarışmacı sportif aktivitelere yönelmeden önce kardiyolojik muayenenin, 60 yaş üzerinde mutlaka belirli periyodlarla kardiyolojik muayenenin büyük önemi var”
ifadelerini kullandı. Fotoğraflar: iStock