Yeni anneler için 8 pratik tavsiye

Bebeğinize tüm sevginizi verin

Bebeklerin güvende olması çok önemlidir. Güvende olması için nerede uyuduğundan ve oynadığından emin olun. Etrafında bebeğinize zarar verecek hiçbir şey olmadığından emin olun. Bebeklerinizi sevmekten, öpmekten çekinmeyin. Sevginizi göstermek için öncelikle güvende hissetmesini sağlamalısınız.

Beslenmesine öncelik verin

Bebeklerin iki şeye ihtiyacı vardır. Bunlar; sevgi ve yemek. Bebeğinizin hayatının ilk birkaç ayında beslenme sürecinde sadece steril nesnelerin kullanıldığından emin olun. Tabii bebeğinizi emziriyorsanız bu çok da sorun olmayacaktır.

Bebeğinizin gelişimine katılın

Çocuklar oynayarak öğrenir. Bu nedenle bebeğinizle oynamak için biraz zaman ayırmalısınız. Başlattığınız oyun zamanı aktivitelerinin her biri bebeğinizin bu dünyayı keşfetmesine yardımcı olacak. Başka bir deyişle, oyun zamanları öğrenme deneyimi için mutlaka zemin oluşturmalıdır.

Dikkatini çekecek renkler kullanın

Bebekler belirli koyu renklerin, özellikle de kırmızının varlığını kolaylıkla fark edebilirler. Bu nedenle beşiğine birkaç kırmızı nesne asabilirsiniz. Günün her saati bebeğin yanında duramayacağınız için dikkatini çekmeyi başaran nesneler işinize yarayabilir.

Müzik dinletin

Bebekler her tür müziğe tepki verir. Bebeğinizin uyanık olduğu zamanlarda biraz müzik dinleyebilirsiniz. Bebeğinizle güzel melodiler eşliğinde dans edebilirsiniz. Bu bebeğinizle aranızda güzel bir bağ kurmanızı da sağlayabilir.

Bebeğinizle konuşun

Bir çocuğu zengin kelime haznesiyle tanıştırmak için bebeklik dönemi asla erken değildir. Bebeğiniz hakkında düşüncelerini anlamayacak olsa bile onunla paylaşın. Gözlemlediğiniz şeyleri veya düşündüğünüz şeyleri bebeğinizle paylaşın.

Aynanın gücünü kullanın

Bebeğinizi kucağınıza alın ve aynanın karşısına geçin. Bu sayede sizin yüzünüzü keşfedecek. Aynada yansımasını görmesini eğlenceli bir oyun haline bile getirebilirsiniz.

Uyku rutini belirleyin

Bebeğiniz için her gün gerçekleştirebileceğiniz bir uyku rutini belirleyebilirsiniz. Mesela uyumadan önce seveceğini düşündüğünüz bir ninniyi ona söyleyebilirsiniz. Dilerseniz bu rutin küçük bir masaj da olabilir.