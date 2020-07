Yeni anne ve babaları bilgilendirecek seminer

Psikolojik Danışman ve Ebeveynlik Uzmanı Tansu Oskay, Pozitif Psikoloji yaklaşımıyla Ebeveynlik çalışmaları ile doğdukları andan itibaren bebekler ve anne-babalarına ulaşıyor. Oskay, 7 Mart günü, İstanbul Doğum Akademisi’nde, yeni anne baba olanları ve anne baba adaylarını bilgilendirecek bir seminer veriyor.



The Happiest Baby Education Association’ın Tansu Oskay aracılığı ile Türkiye’de verdiği “The Happiest Baby on the Block- Mahallenin Mutlu Bebeği” eğitimleri İstanbul Doğum Akademisi’nde Ocak ayında başladı. Ocak ve Şubat ayında gerçekleşen grupları anne-ve baba adaylarından yoğun ilgi gördü. Hamilelerin ve eşlerin yoğunlukta katıldığı eğitim bebek bakımı ve doğum süreci eğitimlerine yoğunlaşan çiftleri, verdiği bilgilerle ve uygulamalı örneklerle bebeğin doğduğu andan sonrasına psikolojik olarak hazırlıyor.

İşte 7 Mart günü 3. kez bebek bekleyen çiftler ile buluşacak olan Amerika’nın ünlü “Mutlu Bebek-Mutlu Ebeveyn” konseptli eğitiminin detayları:

“The Happiest Baby on the Block- Mahallenin Mutlu Bebeği” nedir?



Dünyaca ünlü Pediatrist Dr. Harvey Karp tarafından geliştirilen eğitim programı, Yeni Doğmuş Bebeklerin dünyaya geldikten sonra, ilk haftalarda yaşadıkları zorlu adaptasyon dönemini rahatlıkla atlatmaları ve bu dönemi tüm ailenin mutlu geçirmesi için Ebeveynlere yol gösteriyor.



“The Happiest Baby ” eğitiminin ailelere kazandırdıkları



• “Daha Az Ağlayan- Daha Çok Uyuyan Bebek” sloganı ile ebeveynlerin özellikle doğum sonrası ilk 4 ay faydalanacağı bilgi ve uygulamaları Anne-babalara ulaştırıyor.



• Kolik tanımını açarak, sebepsiz ağlamaları anlamlandırıyor, ailenin bu anlamları fark etmesini sağlıyor.



• Bazı bebek bakım yöntemlerinin, işe yaramadığı dahi düşünülen bazı yaklaşımların nasıl deneneceğini ve bu denemelerde nasıl başarı sağlanacağını öğretiyor.



• Doğal Ebeveynlik tarzına katkıda bulunuyor.



Bu eğitim neyi sağlıyor?



Aileler bu en yorgun, en deneyimsiz, en çaresiz oldukları dönemlerinde desteğe çok ihtiyaç duyarlar. Onlara iyi gelecek en ufak bir şeye (bu bir fikir, bir öneri, bir ürün veya bir araç olabilir) sıkı sıkı sarılırlar. Ayrıca bizim bebeğimiz çok uslu olacak, ağlamayacak psikolojisi ile hastaneden bebekleriyle evlerine dönen ebeveynlerin bebek ağladığında olumlu duygularını kaybetmeleri ile hayal kırıklıkları yaşadıkları görülür.



Bu eğitim ile uykusuz ve ağlayan bebekli ebeveynler ve ebeveyn adayları, bebekli ilk aylarını daha bilinçli, yapıcı, umut dolu ve pozitif duygular ile geçirirler.



Eğitimin içeriği



• Bebekler Neden Ağlar?



• Bebeği Sakinleştirme Sanatı



• Mutlu Bebek için Uygulanan 5 Temel Prensip



• Yeni Ebeveynin Hayatta Kalma Kılavuzu



• Doğal Ebeveynlik Yöntemleri



Kimler katılabilir?



Her yeni anne-baba veya anne-baba adayı, beraber veya tek başına katılabilir. Eğitim 0-3 ay bebeklerin ihtiyacına hitap eder. Uygulamalı örneklerle verilen eğitim süresi 2 saattir.



Sorularınız için 0 212-240-59-35’i arayabilirsiniz.