“Yemekte Denge” Eğitimi

Milli Eğitim Vakfı ve Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı, 8-11 yaş arası öğrenciler için “Yemekte Denge” eğitim programını başlatıyor. Proje; Gaziantep, İzmir, İstanbul ve Trabzon’da 20 bin öğrenciye ulaşıp, onlara sağlıklı beslenme konusunda destek olmayı hedefliyor.

Toplum sağlığının gelişimine destek olmak amacıyla kurulan Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı (GAV), sağlıklı beslenme alışkanlığının küçük yaşlarda geliştirilmesi gerçeğinden hareketle, ilk projesini çocukların yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazanması için geliştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirilen ve özel bir eğitim projesi olan “Yemekte Denge”, daha sağlıklı bir neslin yetişmesine katkı sağlayacak.

Projenin Hedefi ve İçeriği

2011 – 2012 Eğitim ve Öğretim Dönemi’nde Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Trabzon’daki 40 pilot okulda 8–11 yaş grubundaki öğrencilerin eğitimi ile başlayacak uygulama ile ilk etapta 20 bin öğrenciye ulaşılacak. Önümüzdeki yıllarda ise tüm Türkiye’de, ikinci sınıftan beşinci sınıfa okuyan öğrencilerin tamamına “Yemekte Denge” eğitiminin verilmesi hedefleniyor.

Proje çerçevesinde önce öğretmenler, ardından 8-11 yaş (2-5 arası tüm sınıflar) grubundaki öğrenciler, sunumlar, alıştırmalar, kartlar ve posterler yardımıyla eğitilecek. Projenin internet sitesi www.yemektedenge.org adresinde yer alan interaktif oyunlar ve videolar ile öğrencilere eğitimlerini pekiştirme imkanı sunulacak. Eğitim öncesi ve sonrası gelişimi karşılaştırabilmek için düzenlenecek testler yardımıyla da projenin ölçümlenmesi sağlanacak.